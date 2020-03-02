Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

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Стало известно, что самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению выявлена в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование агентства.

Как стало известно, доля просроченной задолженности у этой республики наблюдается на уровне 13,1%.

Также высокая доля просрочки обнаружена в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии — Алании, Бурятии, Адыгее, Дагестане и Чечне. Как уточняется, там она превышает 5,5%.

Отмечается, что в свою очередь Севастополь, Ненецкий автономный округ (НАО), Крым и Чукотка оказались лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России.

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