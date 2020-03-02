В Москве популярный блогер подрался с сыном известного адвоката из-за громкой музыки

В Москве произошел конфликт между популярным бьюти-блогером Андреем Петровым и главным редактором «Учительской газеты», сыном известного адвоката Дагира Хасавова Арсланом Хасавовым, который вспыхнул из-за громкой музыки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после драки Петров и Хасавов написали заявления друг на друга. «Блогер утверждает, что сосед его избил, так как ему мешала громкая музыка, звучавшая из квартиры Петрова», — сказал источник.

Хасавов в свою очередь заявил ТАСС, что это Петров на него напал. Он рассказал, что накануне ночью пришел к соседу, так как из-за его громкой музыки проснулся ребенок, но Петров брызнул его в лицо газом из баллончика.

«При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — сказал Хасавов.

Петров в свою очередь рассказал телеканалу «360°», что сосед его травит уже в течение полутора месяцев. «Раньше скидывал в общие чаты дома мои видео, клипы. Вызывал полицию на меня, когда музыка играла дома. Вчера он просто схватил меня за руку, увидев, что я выхожу из подъезда, и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — подчеркнул блогер.

Хасавов выложил на своей странице в «Фейсбуке» видеозапись инцидента. «Прежде чем написать негативный комментарий в мой адрес, я прошу вас внимательно посмотреть это видео. Вы можете обратить внимание на то, насколько подчеркнуто корректно и спокойно я говорю с так называемым бьюти-блогером Андреем Петровым и его друзьями», — прокомментировал он кадры.

По его словам, получив ожог глаз, он до последнего пытался задержать хоть кого-то из собравшейся компании молодых людей до прихода полиции и случайно схватил другого блогера Городецкого. «Тот пытался вырваться и упал на пол, потянув и меня за собой. Эта веселая компания стала пинать меня ногами по спине. После случившегося Петрова доставили в отдел полиции, где он в очередной раз выставил себя жертвой. Я же отправился на карете скорой помощи в больницу. То, что они снимают побои через почти сутки после произошедшего, говорит о том, что для них нет ничего человеческого, а только лишь сомнительный хайп. Здесь речь о простом человеческом отношении к тем, кто вокруг. Петрову и его друзьям этому еще стоит поучиться», — добавил Хасавов.