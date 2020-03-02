Сибирский волк — один из самых важных зверей фауны тайги

Чаще всего в рассказах о волках подчёркивают их опасность, что встреча с ними не сулит ничего хорошего. Но мы расскажем о другом, о пользе волков, их устоях и поведении в стае, о том, какие это уникальные в своём поведении и значимости для окружающего мира животные.

Сибирский лесной волк один из самых важных в жизни фауны тайги зверь. Выбирая слабых и больных жертв во время охоты он проводит селекцию видов, отсеивая их слабых особей.

В некоторых местностях из за отсутствия волков появляется всё больше генетически неполноценных парнокопытных, что может привести к вымиранию вида в целом.

Остатками волчьей еды питаются более мелкие хищники-падальщики.

Для человека волк тоже полезен, например они контролируют популяцию бобров, борются со стаями диких собак, которые часто являются переносчиками бешенства, нападают на домашнюю скотину. Волк же заходит на человеческую территорию крайне редко, только в случае очень сильного голода.

7 фактов о Сибирских волках

Мозг волка больше собачьего на 30%;

В иерархии стаи важнее характер животного нежели размер;

Шерсть волков двухслойная: подшёрсток, которые согревает и верхний слой, который предотвращает проникновение влаги и даёт окрас;

При рождении у всех волчат цвет глаз голубой, со временем он становится золотисто-жёлтым;

Скорость волка до 65 кмч, прыжок до 6 метров;

В стычках между стай убивают обычно только вожака;

В поиске добычи волк проходит за ночь до 80 км;

Вес сибирского волка до 90 кг;

Иерархия и обычаи волчьей стаиТерритория стаи обычно протягивается на 20-50 километров, в пределах своих угодий животные могут охотится и передвигаться беспрепятственно. Если же их встретила на своей территории другая стая, то битвы не избежать и вряд ли обойдётся без жертв.

Чаще всего в стаях животные помогают друг другу, не важно, молодое и сильное животное это или старый волк. Но, всё же, встречаются стаи, где избавляются от слабых и больных особей в угоду молодым и здоровым.

Очень интересно выстроена иерархия в волчьей стае:

Альфа-самец – вождь, особь с самым сильным характером. Альфа определяет все порядки в стае: иерархию, дни охоты, территорию обитания, самку. Чаще всего Альфа-самец проявляет заботу о всех членах стаи, в голодный период может отдать свой кусок щенкам.

Альфа-самка – регулирует и контролирует поведение всех особей женского поля в стае.

Бета-самец – главный воин, чаще всего это сын Альфа-самца и Альфа-самки. Он организует охрану мест обитания, охоту. Бета-самец часто задирист с более слабыми особями, тем самым пытаясь подчеркнуть свой статус.

Волчицы-матери – занимаются уходом за потомством, особое предпочтение для данной роли отдаётся опытным волчицам, которые сами дали уже не одно потомство. Волчицы-матери не участвуют в охоте или битвах с соседними стаями.

Воины – команда с которой вожак отправляется на охоту или битву с агрессивными соседями. Воины – это костяк стаи на котором лежит ответственность за пропитание и безопасность. Воинами могут быть, как особи мужского пола, так и женского.

Пестуны – старшие братья и сёстры нового помёта стаи, подчиняются волчицам-матерям, помогают с воспитанием щенят.

Щенки – самый молодой помёт. Щенков все любят и оберегают, за ними ухаживают, им многое сходит с лап. Даже вожак с особым трепетом относится к щенкам.

Инвалиды – особи старики. Чаще всего волки заботятся о таких сородичах, ведь они всю свою жизнь верно служили стае. Инвалиды обеспечиваются защитой и пропитанием.

Бывает, что иерархия в стае незначительно меняться, появляются новые должность.

Волки – это мудрые, осторожные и очень организованные животные. В большинстве случаев человек им не интересен. Но нельзя забывать, что это хищник, встретив которого в лесу, лучше аккуратно и без резких движений уйти. А наслаждаться красотой и грациозностью этих зверей лучше из далека, с помощью бинокля.