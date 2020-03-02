Один день из жизни центрального офиса «Газпрома»

Share Tweet Share Share Email CommentsЭкскурсия в главный офис одной из самых знаменитых компаний России. Фотографии сняты блогером Александром Поповым летом 2012 года.

08:34. Сотрудники компании спешат на свои рабочие места через центральную проходную.

08:55. Рядом с конференц-залом постоянно проводятся авторские выставки живописи и других видов изобразительного искусства.

08:57. Рабочее место звукорежиссера конференц-зала.

09:04. Этот человек управляет экраном в холле. Но самое главное — это два плаката, висящие на стене.

09:17. Офис компании — это маленький город в городе. Тут есть все. И ниже вы в этом убедитесь. На фото — читальный зал библиотеки корпоративного института.

09:29. Огромная подборка книг по газовой (и не только) тематике.

09:51. В 10 утра начинается крупное совещание.

11:14. В кабинете заместителя председателя правления Виталия Маркелова, который курирует производственный блок. С десяти утра идет селекторное совещание с участием руководителей структурных подразделений администрации «Газпрома» и генеральных директоров дочерних компаний. Решаются различные текущие вопросы. Мой сопровождающий, который тоже участвует в совещании, говорит, чтобы я не стеснялся — ходи и снимай, как хочешь. Впервые за много лет немного неуютно почувствовал себя без костюма.

11:18. Раньше селекторные совещания проводились по телефону, теперь их заменили видеоконференции. На связи — Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Сургут».

11:25. Обед у сотрудников компании длится всего 45 минут и всегда проходит по определенному графику. Поэтому в столовой успевают пообедать более двух тысяч человек ежедневно. Кормят вкусно, проверил.

11:31. Помимо столовой есть кулинария с тортиками, кафе и ресторан. Все, что душа пожелает.

11:38. На кухне кипит работа.

11:54. Приятного аппетита!

11:57. На территории офиса есть все: лотки с фруктами, продовольственные и промтоварные магазины. У меня было такое ощущение, что если жить (а раньше была еще и гостиница) на территории, то в большой город можно и не выходить.

12:06. Есть еще и цветочный магазин.

12:55. Поликлиника с парком машин скорой помощи, стоматологией и первоклассным хирургическим отделением. Помимо этого — центр микрохирургии глаза.

13:28. Холл административного здания. На специальном экране демонстрируются «картинки» из жизни «Газпрома».

13:37. 35-й этаж административного корпуса. Это территория председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, где он проводит самые важные переговоры и торжественные церемонии.

13:42. Высота — 150 метров.

13:45. Мое отражение в верхушке небоскреба.

14:01. Продолжаем ходить по зданию. Эта парочка газовиков встречает меня в приемной начальника департамента по информационной политике Александра Беспалова.

14:14. Полина. Она проходит практику у юристов.

14:31. Ольга, заместитель начальника отдела оперативной полиграфии. Тут можно распечатать любые документы и материалы, выпустить брошюру, журнал или книгу.

14:44. А это «сердце» «Газпрома» — диспетчерский зал центрального производственно-диспетчерского департамента. Пульт управления газовыми потоками. Сюда стекается информация со всей единой системы газоснабжения России. Работа здесь кипит круглосуточно.

15:31. За время моего хождения по зданию мне встречались самые разнообразные рабочие места: на некоторых — безукоризненная чистота, а на некоторых — творческий (и не только) беспорядок. У кого-то собрана коллекция денежных купюр из различных стран, а у кого-то стоят фотографии своих родных и близких. Людей много, и все они разные.

15:35. Елена, начальник отдела рекламы и брендинга, проводит встречу с руководителем одной подрядной организации.

15:53. Сотрудники департамента по информационной политике и постеры реализованных ими проектов. Многое осталось за кадром. В процессе съемок разбили стекло на одной рамке, но это нисколько не испортило девушкам настроения.

16:06. Пресс-служба. Состоит из двух отделов: по работе с российскими и зарубежными СМИ.

16:24. В отделе интернет-коммуникаций и мониторинга занимаются интернет-сайтом «Газпрома» и мониторингом СМИ. На фото — Вячеслав, начальник отдела.

17:04. На территории находится физкультурно-оздоровительный комплекс. И после рабочего дня сотрудники имеют возможность заняться теми видами спорта, которые им по душе.

17:08. Высотка на Наметкина, построенная в середине 90-х годов.

19:02. Тренажерный зал. На фотографии — Андрей Савельев, начальник службы обустройства и оснащения строящихся объектов филиала УСЗ ОАО «Газпром». Посетители тренажерного зала с уважением называют его Константиныч.

19:14. Фитнес.

21:32. Время — полдесятого вечера, но на некоторых этажах горит свет. Поднимаемся в кабинет председателя правления Алексея Миллера. Он подписывает какие-то бумаги, делает заметки и поручения на завтрашний день. Прошу его выйти в коридор, чтобы сделать несколько кадров в менее официальной обстановке. Он не сразу, но соглашается. Говорит, что сейчас подключит (тут он называет известную нефтяную компанию) к трубе и пойдем.

21:45. В коридоре Алексей Миллер со своим пресс-секретарем Сергеем Куприяновым заводит оживленную беседу около старинной карты Российской империи. Мне кажется, что он даже рад сделать краткий перерыв в работе. Как потом рассказал Сергей, его шеф на работе — с раннего утра и до позднего вечера. В этот день у него до 9 вечера проходило какое-то важное совещание.

21:52. А в кабинете Сергея Куприянова просто яблоку негде упасть. Все заставлено книгами, картинами, различными предметами. Вот, даже валенки есть.

21:57. Почти десять, а некоторые сотрудники только сейчас покидают работу.

22:02. Член правления, начальник департамента перспективного развития Влада Русакова обсуждает со своими сотрудниками неотложные дела. До моего уха доносятся слова о давлении в трубах, количестве ниток и других параметрах газопровода и какой-то компрессорной станции.

К концу съемки я просто таки пропитался «корпоративным духом» огромной компании.