Аномальные космические радиосигналы. Астрономы о внеземной жизни

В репозитории arXiv.org появился препринт статьи о первом в истории обнаружении повторяющегося быстрого радиовсплеска с устойчивым периодом активности 16 дней. FRB 180916.J0158+65 испускает мощные пучки радиоволн с завидной регулярностью, что породило слухи об искусственном происхождении источника. «Лента.ру» рассказывает, действительно ли стоит предполагать, что таинственные сигналы из космоса посылаются инопланетными цивилизациями.

Необъяснимые сигналы

Быстрые радиовсплески — сами по себе загадочные явления. Ученые не знают точно, что является их причиной, хотя существуют правдоподобные (и не очень) объяснения этого феномена. Одна из экзотических гипотез, от которой не спешат отказываться даже некоторые серьезные исследователи, состоит в том, что FRB (особенно те, что повторяются) — признаки астроинженерной деятельности технологически развитых цивилизаций, расположенных в других галактиках. Однако большая часть астрофизиков склоняется к версии о естественном происхождении быстрых радиовсплесков.

Проблема в том, что быстрый радиовсплеск порождается явлением, в результате которого одномоментно выделяется колоссальное количество энергии. Причиной одиночных вспышек часто называют слияние нейтронных звезд, взрывы гигантских звезд или активные черные дыры. С повторяющимися радиовсплесками дело обстоит сложнее, поскольку гигантские космические катаклизмы редко могут повторяться в одном и том же месте через относительно короткие промежутки времени. В недавних исследованиях предполагается, что одним из возможных источников таких сигналов являются плерионы — нейтронные звезды-пульсары, окруженные туманностью. Звездный ветер пульсаров взаимодействует с межзвездной средой и порождает мощное радиоизлучение. Еще одним «виновником» могут быть магнитары — нейтронные звезды с чудовищно сильным магнитным полем.

Инопланетная деятельность

Однако открытие 16-дневного FRB, который «работает как часы», вновь заставило людей обсуждать инопланетное происхождение радиосигналов. 16-дневный цикл состоит из четырех дней прерывистых всплесков и 12 дней молчания.

Пока существуют лишь догадки, что это может быть, однако временное отсутствие исчерпывающего объяснения этого явления не является доводом в пользу инопланетян

Более того, есть аргументы в пользу того, что это не могут быть инопланетные цивилизации.

Местонахождение FRB с циклом 16 дней

Фото: NSF’s Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory / Gemini Observatory / AURA

В 2017 году некоторые физики предположили, что быстрые радиовсплески — это утечка излучения из двигательных установок инопланетных кораблей. Другие выдвинули гипотезу, что FRB — это односторонняя система связи между космическими цивилизациями в различных галактиках. По словам физика Пола Гинспарга (Paul Ginsparg) из Корнельского университета (США), эти объяснения не исключаются доступными данными.

Так, группа американских ученых выдвинула гипотезу, согласно которой FRB возникают при разгоне гигантских, но относительно легких световых парусов, на которые инопланетяне направляют лучи света. Рассчитанная оптимальная частота луча аналогична частотам, обнаруживаемым в сверхбыстрых радиовсплесках, а диаметр излучателя сравним по масштабам с большой каменистой планетой.

Вездесущие вспышки

Однако основной и главной проблемой для этих гипотез является разнообразие мест, где находятся источники, и расстояния до них. Те FRB, которые были локализованы, находятся от Земли на расстоянии от сотен миллионов до миллиардов световых лет. По мнению астронома Сета Шостака (Seth Shostak) из Института SETI (search for extraterrestrial intelligence), одной этой причины достаточно, чтобы отвергнуть предположение об искусственном происхождении быстрых радиовсплесков.

Крупномасштабная структура Вселенной с источниками быстрых радиовсплесков

Изображение: M. Weiss / CfA

Шостак задал риторический вопрос: как могло во Вселенной возникнуть так много технологически развитых цивилизаций, которые посылают один и тот же сигнал? После Большого взрыва прошло не так много времени, чтобы инопланетяне могли скоординировать свои действия, посылая друг другу сообщения, и начать использовать одну и ту же технологию, — даже если они нашли причину для этого. Чтобы допустить, что вспышки имеют искусственное происхождение, по крайней мере, около сотни чужеродных видов должны развить технологии до достаточно высокого уровня, чтобы произвести настолько мощный сигнал, что его можно зарегистрировать на Земле (которой он явно не предназначался).

Для сравнения: человечество лишь 125 лет назад разработало технологию, с помощью которой можно посылать радиоволны в космос. То есть любой радиосигнал от Земли прошел не дальше 125 световых лет от Земли. По мере удаления он ослабевает, поэтому на достаточно большом расстоянии он станет слишком слабым для обнаружения.

Кроме того, гипотетические инопланетные цивилизации должны были бы разработать свои технологии в нужное время, чтобы все их сигналы достигли Земли за те же несколько лет.

Разочаровывающая правда

На сегодняшний день у ученых нет достоверных доказательств существования инопланетных цивилизаций

Это парадоксально, если предположить, что разум должен появляться там, где существуют условия для возникновения сложной жизни. Однако известно, что на Земле из всех многочисленных видов только человек обладает развитым интеллектом. Согласно эволюционным представлениям, человеческий интеллект развился в результате ряда случайных факторов, то есть не был неизбежным результатом эволюции живых организмов, — она вовсе не должна приводить к появлению разумных существ. Это считается главным доводом против уравнений Дрейка, согласно которым в одном только Млечном Пути существует множество цивилизаций.

Представление художника о FRB

Изображение: artsource.nl

Даже кажущиеся поначалу необъяснимыми аномалии, обнаруживаемые у космических объектов — например, у межзвездного астероида Оумуамуа, — имеют, оказывается, естественную природу. По словам одного из астрономов, изучающих FRB, лучшим аргументом против искусственного происхождения быстрых радиовсплесков является то, что все эти сигналы обладают различными странными свойствами: одни широкие, другие узкие, третьи поляризованы — и так далее. Если бы они действительно были выхлопами космических кораблей, вряд ли хороший двигатель создавал бы сигналы, например, с поляризацией. Однако у излучения пульсаров как раз есть похожее разнообразие свойств, что указывает на естественное происхождение сигналов. Кроме того, так как при FRB излучается колоссальное количество энергии, которое способно разрушать планеты, такой способ очень непрактичен для использования. В любом случае это слишком избыточно для общения в масштабе одной галактики.

Это не значит, что инопланетную гипотезу при обнаружении какого-либо аномального космического явления рассматривать не имеет смысла. Ученые исследуют различные возможности, которые могут помочь в поисках внеземного разума. Например, высокоэнергетические феномены, которые не вписываются в существующие модели, действительно могут относиться к искусственной деятельности, хотя вероятность этого довольно мала. Такие экзотические идеи также могут заинтересовать общественность наукой или дать толчок разработке инструментов нового поколения. Однако на первом месте всегда должны стоять надежные доказательства.