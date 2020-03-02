Диетолог рассказала о правилах питания для работающих в офисе

Следить за питанием следует всем, независимо от графика работы. Ведь от того, правильно человек питается или нет, зависит здоровье. Поэтому крайне важно не пропускать приемы пищи, есть здоровые продукты.

Многие, просыпаясь по утрам, не завтракают, а выпивают чашку чая или кофе. Пропуская завтрак, или забывая об обеде, человек вредит здоровью. А кофеин на голодный желудок – это еще одна проблема.

Для тех, кто работает в офисе, зачастую в обед стоит вопрос что поесть. Конечно же, проще всего чем-то перекусить на рабочем месте, либо сбегать в ближайшее кафе. Но важно запомнить, что из-за отсутствие правильного режима питания возникают проблемы с весом.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как следует питаться работающим в офисе.

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Обязательно следует пить чистую воду. Чай и кофе не заменят ее, поэтому день начинать и заканчивать следует со стакана чистой воды. Пить чистую воду следует и в течение дня.

Важно всегда иметь с собой перекус. Питаться сосисками в тесте и т.п. нельзя, поскольку такой перекус только ускорит возникновение проблемы лишнего веса. Следует иметь при себе либо натуральный йогурт, либо фрукты. Также перекусывать можно цельнозерновыми продуктами или орехами.

Не стоит лениться ходить по магазинам за продуктами, либо следует заказывать продукты с доставкой на дом. Важно уметь готовить здоровые блюда, и не менее важно не лениться это делать для себя.

Планировать меню офисному человеку лучше на неделю сразу. Так можно будет закупить почти все продукты за один раз. К тому же, многие здоровые блюда можно приготовить заранее.

Не обязательно блюда должны быть сложными. Так, к примеру на завтрак можно приготовить вареные яйца с поджаренным хлебом. Подойдет для завтрака также овсянка с фруктами. На обед можно взять с собой кус-кус с овощами, или бутерброды с авокадо и молоком. Еда – это не обязательно миллион ингредиентов, она может быть простой и здоровой.

Важно соблюдать баланс. Поэтому в рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Только так организм будет получать все необходимые ему вещества и микроэлементы.

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