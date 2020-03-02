Интересные факты о Великобритании

Share Tweet Share Share Email CommentsИнтересный факт: слово «Великобритания» или «Британия» означает вовсе не государство, а местонахождение нескольких мест на Земле. «Британия» обозначает местонахождение Шотландии, Уэльса и Англии. Более того, существуют британские острова, на территории которых находиться Республика Ирландия и Северная Ирландия. А Англией называют группу соединенных государств или субгосударств без самой Ирландии.

Интересный факт: сами англичане очень часто добавляют к слову «Англия» слова «Британская». Это значит различие между Ирландией, которая с 1972 года находиться под управлением Англии. Стоит заметить, что Республика Ирландия имеет собственное правительство. В целом, можно долго путаться во всех географических обозначениях, проще говоря – Великобритания – это вся Англия, но без Республики Ирландия. Примечательно, что назвать английского подданного британцем, равносильно, как русского назвать белорусом.

Интересный факт: из Британии пошла мода на теплое пиво. Удивительно, но британцы действительно любят его разогревать или, по крайней мере, доводить до комнатной температуры.

Интересный факт: несмотря на любовь к теплому пиву, «знатоки» сильно удивляются, откуда же оно взялось? Дело в том, что в барах и пабах Британии не принято подавать пиво теплым и, если его попросить, то окружающие сильно удивятся. Например, лагер принято подавать не просто охлажденным, а очень холодным (2-3 градуса). Возможно, любовь к теплому пиву вовсе не такая уж и правдивая, просто по сравнению с американцами, которые любят пиво еще более холодным, британское пиво кажется теплым.

Интересный факт: у большинства жителей Великобритании имеются серьезные проблемы с зубами. Медики винят во всем скандинавские гены. Зубы разрушались на столько, что в следующих поколениях проблемы с зубами передавались как естественные мутации. Хотя в целом, жители Великобритании страдают проблемами с зубами не в большей мере, чем жители других государств. Просто их зубы быстрее разрушаются и требуют дополнительного ухода. На сегодняшний день из-за сильной оседлости иммигрантов и смешения, проблема практически решена.

Интересный факт: гимн «Боже, храни Королеву» не английский, а британский. Но по большому счету, речь в гимне идет об Англии! Как же так? Дело в том, что относительно с недавнего времени Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс имеют собственные гимны. А Англия в историческом смысле вообще не имеет его как такового. В таком случаи, не странным будет вопрос, что же играет перед футбольными матчами или на государственные праздники?Ответ прост: для Шотландской команды играется свой собственный гимн, а для команды Англии есть аж три варианта. Все три варианта по сути своей играют роль заменителя официального гимна Англии. Еще одна любопытная вещь про гимны Англии: Новая Зеландия – колония Англии. Их гимн по музыкальному сопровождению такой же, как и английский, но в нем поется «Боже, храни Новую Зеландию».

Интересный факт: убеждение того, что Королева руководит Британией, более чем ошибочно. Она не только не руководит страной, но и не может даже издавать законы. В целом, Королева даже не может подписывать указы. Такая ситуация сложилась исторически, еще с начала девятнадцатого века. В стране есть парламент, который и занимается всеми государственными вопросами, а Королева фактически выполняет только роль лица страны.