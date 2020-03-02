Барнаульцы жалуются работу проблемного автобусного маршрута после смены перевозчика

Барнаульцы в соцсетях жалуются на работу автобусов на маршруте № 108, который еще недавно обслуживало ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ), вставшее на грань разорения. По их словам, с новым перевозчиком ООО «Вега-Транс» ситуация с частотой выхода автобусов ухудшилась, а методы работы компании вызывают большие вопросы. Свои жалобы горожане опубликовали в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

По словам комментаторов, добраться куда-либо на автобусах маршрута № 108, который связывает площадь Победы с поселком Черницк, стало сложно: водители часто игнорируют остановки и стоящих на них людей, при том, что расписание практически не соблюдается. Кроме того, по словам барнаульцев, кондукторы зачастую требуют плату за проезд, превышающую существующий тариф, угрожая, что иначе автобусы вообще перестанут ходить. «Я стояла на остановке «улица Анатолия», ждала автобус. Он поехал с конечной на восемь минут позже, к тому же проехал мимо и даже не перестроился со второго ряда. Нас на остановке было несколько человек, а следующего автобуса ждать более одного часа. Кондукторы грубые, не знают тарифных участков, берут денег больше, чем положено, и говорят, что если будем возмущаться, то они откажутся нас возить. Детей периодически высаживают из-за того, что якобы они мало денег дают за проезд», — пишет комментатор Татьяна Сорокина.

В том же ключе высказался и барнаулец Сергей Мелешкин, который ездит на автобусах этого маршрута до села Лебяжьего. «Почему я должен догонять 108 маршрут на другом автобусе? У меня нет лишних денег, чтобы дважды платить за проезд. У № 108 и № 33 маршруты разные, так зачем № 108 гоняется с № 33? Сегодня № 108 гнался за 33 маршрутом, пролетел остановку «улица Анатолия», на которой я стоял. Такое было не один раз», — утверждает мужчина. Некоторые, как, например, пользователь Алексей Афонаскин, считают, что предыдущий перевозчик – БПТ – работал лучше. Однако большой поддержки среди пользователей такие утверждения не находят.

Любопытно, что в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула корреспонденту ИА «Банкфакс» данную ситуацию отказались комментировать по телефону. Между тем число жалоб на работу маршрута в соцсетях продолжает расти.

Напомним, что в отношении «БарнаулПассажирТранс» в алтайском арбитраже идет разбирательство о банкротстве по иску Людмилы Вшивцевой. Уже с конца 2018 года предприятие демонстрировало свою финансовую неустойчивость. На финансовые проблемы косвенно указывали проблемы на маршрутах, которые обслуживал перевозчик: вместимость и количество автобусов на них неоднократно снижались. Администрация краевого центра даже грозила расторгнуть контракт с БПТ из-за того, что компания самовольно снимает автобусы с популярных маршрутов № 1 и 10 и переводит их на садоводческие направления. Однако же делать этого не пришлось: как только у компании начались финансовые проблемы, чиновники объявили аукционы, на которых перераспределили оставшиеся от БПТ маршруты между пятью компаниями.