Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Сирия и временное правительство Ливии, заседающее в Тобруке, подписали меморандум о возобновлении работы дипмиссий и координации своих позиций на международной и региональной аренах, об этом сообщает сирийское агентство САНА.

По данным СМИ, глава МИД Сирии Валид Муаллем в воскресенье принял ливийскую делегацию во главе с вице-премьером работающего в Тобруке правительства Абдель Рахманом аль-Ахиришем и главой МИД Абдельхади аль-Хувейджем.

«На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах», — сообщает САНА.

Агентство также сообщило о том, что в ходе встречи Муаллем подтвердил, что Дамаск уделяет особое внимание развитию отношений с Триполи и выступает против амбиций Турции в Ливии.