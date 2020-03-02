Сражение за Идлиб показало истинное лицо Эрдогана — NovostiNK — Новости Армении



1 марта 2020, 20:09 — NovostiNK Долгое время Эрдогану удавалось спекулировать на противоречиях России с Западом и выдавать себя за «борца с терроризмом» и «миротворца». Для прикрытия своих преступных действий в Сирии Эрдоган примкнул к так называемому астанинскому формату урегулирования сирийского конфликта (РФ, Иран,Турция). Уже тогда было ясно, что цели Турции по Сирии прямо противоположны целям Ирана и России и сделка между ними носит лишь временный и ситуативный характер. И Анкара и Тегеран по-прежнему хотят видеть в Дамаске свое марионеточное правительство.

Эрдогану многое сходило с рук: тесное сотрудничество с боевиками «Братьев-мусульман», «Исламского государства», «Джабга ан-Нусра» (запрещены в РФ) и других радикальных исламистских группировок в Сирии, два сбитых российских самолета и гибель двух летчиков, убийство посла РФ, втягивание в НАТО Азербайджана, Грузии, Украины, обвинения России в аннексии Крыма и Новороссии, поддержка требований крымских татар и черкесов о «восстановлении исторической справедливости», лозунги «Слава Украине» и многое другое.

Под лживым предлогом участия в борьбе с террористами Эрдоган смог провести три военно-карательные операции на севере САР, в ходе которых погибли несколько сот курдских ополченцев – победителей ИГ, мирные граждане Сирии (курды, арабы, армяне, ассирийцы, др.), десятки тысяч курдских семей вынуждены были бежать с оккупированных турками территорий. Уже тогда в Анкаре заявили, что эти земли никогда Асаду не вернут и будут строить там новую Сирию. Действительно, турки стали насаждать на севере этой страны протурецкую администрацию, формировать из боевиков вооруженной оппозиции и исламистов-джихадистов Сирийскую национальную армию, полицию и спецслужбы. В планах новоявленного султана насильственно пересилить на исконно курдские земли беженцев из числа сирийских арабов-суннитов и тем самым создать в приграничных районах Сирии «пояс безопасности» или «зеленый пояс».

Эрдоган убеждал своих партнеров в Москве и Вашингтоне, что сирийские курды представляют потенциальную угрозу турецкому государству и вторжение турецких механизированных войск, налеты авиации, артобстрелы районов компактного проживания курдов – все это служит интересам борьбы с терроризмом и безопасности в регионе. Как ни странно, но эта явная ложь долгое время принималась за истину и удовлетворяла партнеров Эрдогана.

Только ожесточенная схватка за Идлиб, сопровождающаяся массовой гибелью сирийских граждан, новый исход сотен тысяч беженцев приоткрыли истинные цели Эрдогана в Сирии.

Как известно, правительственные войска и проиранские шиитские отряды боевиков при поддержке ВКС РФв феврале т.г. развернули новое масштабное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо в целях деблокировать стратегическую автотрассу Дамаск – Алеппо и разгромить отряды вооруженной оппозиции и боевиков-джихадистов. Следует заметить, что в Дамаске и Тегеране не делают различия между ними и объявляют террористами всех, кто противостоит режиму Асада с оружием в руках. Предлогом к такому решению послужили, якобы, провокации и постоянные обстрелы из Идлиба контролируемой Дамаском территории. К тому же, Турция не выполнила ранее взятых обязательств по отводу боевиков и тяжелых видов оружия от линии разграничения зоны деэскалации Идлиб и в окрестностях г.Алеппо.

В результате наступления проасадовских войск все 12 наблюдательных постов и сотни военнослужащих Турции оказались в тылу наступающих, в ходе боев погибло 36 турецких военнослужащих, примерно столько же было ранено.

В ответ Эрдоган осуществил массированные артиллерийско-минометные обстрелы позиций сирийцев, обеспечил контрнаступление своих прокси-сил и перебросил в Идлиб новые части и соединения механизированных войск, обеспечил боевиков современными видами вооружений, включая ПТУРСы и ПЗРК. Из Анкары прозвучали истеричные заявления с угрозами в адрес Дамаска и обвинениями Москвы и Тегерана в пособничестве Асаду. Эрдоган требует отвода правительственных войск на исходные позиции, в противном случае, угрожает силой восстановить статус-кво. Одновременно Эрдоган обратился к США, союзникам по НАТО с просьбами о помощи и поддержке.

Пребывание своих оккупационных войск в Сирии Эрдоган объясняет тем, что они находятся в стране по приглашению сирийского народа (3 млн сирийских курдов за важную часть этого народа он не признает). Асад же, по его убеждению, не только не является легитимным президентом, а проводит политику государственного терроризма и несет персональную ответственность за гибель миллиона сирийцев.

Вот в таких драматических условиях готовится очередная рабочая встреча в верхах между Путиным и Эрдоганом. Удастся ли Эрдогану добиться на переговорах каких-то успехов, покажет время. Аргументы Анкары пока выглядят довольно слабыми, но похоже, что и руководство России не заинтересовано в дальнейшем обострении ситуации в Идлибе. Консенсус все же возможен. Путин, очевидно, попробует примирить непримиримое. Безусловно, Эрдоган и Асад с иранскими аятоллами остаются на прямо противоположных позициях, но большой войны никто из них не хочет. Эрдогану при этом хотелось бы «сохранить свое лицо» перед турецким обществом и в то же время не рассориться окончательно со своим ситуативным партнером в Москве. Слишком велики политические и экономические риски для Анкары от гипотетического разрыва с Россией.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович

Источник: NovostiNK