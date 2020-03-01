Каспер Асгрен – победитель Kuurne-Brussels-Kuurne-2020

25-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен одержал первую в карьере победу на бельгийской классике, выиграв Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2020. Он атаковал за 44 км до финиша, добрал уехавших ранее гонщиков, а затем постепенно сбросил попутчиков, ускоряясь за 16 и 9 км до финиша, и поехал в одиночку. За 3 км в него в запасе было около 8 секунд, но он сумел удержаться до финиша, опередив пелотон на 3 секунды.

© Deceuninck — Quick-Step — ©Tim De Waele / ©Getty Images — Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Каспер Асгрен: «Конечно, это самая крупная победа в моей карьере! Взять классику важнео, потому что, когда я стал профессионалом, поставил перед собой цель развиться в гонщика для классик. Поэтому для меня так важно победить на этой трудной, но прекрасной гонке всего через два года после начала профессиональной карьеры. У нас такой невероятный старт сезона, надеемся показать ещё больше высоких результатов.

Утром в автобусе Боб сказал мне поступить так, как он сделал в прошлом году, когда атаковал, уехал в одиночку и одержал здесь победу. Я просто последовал его совету, зная, что узкие маленькие дороги сыграют мне на пользу. После Клуисберга я контратаковал, присоединился к ребятам в отрыве, а потом сбрасывал их один за другим. Это было очень тяжело, ноги вопили, мне было очень больно, но я держался и поверил в успех только когда увидел знак 300 м до финиша.

Уик-энд классик прошёл для нашей команды отлично. Мы показали невероятную командную работу, этот результат цементирует нашу уверенность перед следующими классиками, где мы снова хотим быть впереди».

Результаты Kuurne-Brussels-Kuurne-2020