«Да все так одеваются»: санитарка убирает палату московской больницы в костюме химзащиты

Коронавирус у вернувшегося из Италии россиянина не подтвердился, однако его самого и близких изолировали в прозрачном боксе.

Последние недели у россиян всё чаще возникают вопросы: почему в десятках стран растет число инфицированных коронавирусом, а в огромной России заболевших нет. И не скрывают ли истинное положение дел чиновники от медицины и персонал больниц.

В воскресенье, 1 марта, появилась информация о первом зараженном – Давиде Берове, который вернулся из Милана (в Италии COVID-19 набирает обороты). После приезда он контактировал со своим братом Отари и девушкой Настей. И их, и Давида экстренно госпитализировали.

Официально коронавирус у Давида не подтвердился, власти отрицают наличие зараженных в России. Тем не менее, из общей палаты пациентов перевели в прозрачный бокс с видеонаблюдением.

Вечером 1 марта в телеграм-каналах появилось видео, снятое в одной из московских больниц. В ролике видно, как палату убирает женщина, одетая в костюм биологической защиты. Пациент задает ей закономерные вопросы о причинах таких предосторожностей.

«Да все так одеваются», – уверяет она пациента, добавив, что те, кто не одевается, те лентяи.

К вечеру 1 марта в мире от коронавируса страдают более 88 тысяч человек. От последствий скончались 3000 человек, выздоровели более 42 тысяч.

Тем временем Роспотребнадзор рассказал о главной мере предохранения от вируса.