«Истанбул Башакшехир» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В составе победителей мячи забили бывший защитник российского «Зенита» и английского «Ливерпуля» Мартин Шкртел (31-я минута), Даниэль Алексич (45) и Эдин Вишча (90+2, 119 — с пенальти). У проигравших отличился Лусиано Вьетто (68), передаёт ТАСС.

Ранее в четверг в следующую стадию турнира отобрались «Байер» (Германия), «Базель» (Швейцария), «Рома» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Вольфсбург» (Германия), «Вулверхэмптон» (Англия). Оставшаяся часть матчей 1/16 финала завершится в ночь на пятницу.

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 28 февраля, первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.