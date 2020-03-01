РФ больше не может гарантировать безопасность самолетов Турции над Сирией

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РФ больше не может гарантировать безопасность самолетов Турции над Сирией
РФ больше не может гарантировать безопасность самолетов Турции над Сирией

Depositphotos

Российские военные сообщили, что они не могут гарантировать безопасные полеты турецкой стороны в небе над Сирией. Об этом сказал глава центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс».

По его словам, гарантировать безопасные перелеты невозможно из-за обострившейся ситуации в небе над Идлибом и после того, как сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытия неба над территорией.

Также, по его словам, за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в САР.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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