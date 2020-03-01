Власти Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за потока мигрантов

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Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что власти страны считают ситуацию с нелегальными мигрантами за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция способствует перемещению нелегальных мигрантов.

«Вместо того чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешен их проход», — сказал Петсас.

Он отметил, что данная ситуация несет за собой «активную, серьезную, исключительную и асимметричную» угрозу национальной безопасности Греции.

Ранее в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе Анкара решила больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла границы Турции с Евросоюзом.

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