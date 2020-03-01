Великий пост в 2020 году: питание по дням

О том, когда Великий пост в 2020 году, что можно есть, календарь питания по дням и многое другое читайте в материале TopNews.

Великий пост 2020 года: начало и конец

Великий пост — самый строгий! В 2020 году он начинается в понедельник, 2 марта и заканчивается в субботу 18 апреля. Семь недель, до самой Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют — маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи. Состоит из Четыредесятницы — 40 дней — и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица — в память последних бжжрхча дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней.

Великий пост: правила питания по церковному уставу

в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели — особо строгий пост;

полностью запрещается скоромное — продукты животного происхождения;

в будние дни едят один раз в день, вечером; по субботам и воскресеньям два раза — в обед и вечером;

в понедельники, среды и пятницы — холодная пища без масла;

во вторники и четверги — горячая пища без масла;

по субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы);

в великую субботу многие верующие также не едят до наступления Пасхи.

Великий пост 2020: календарь питания по дням

Первая неделя поста

2 марта: первый день поста — самый строгий. Многие верующие воздерживаются от пищи вовсе, посвящая время молитвам. В это время пьют больше жидкости, в том числе компотов и травяных настоев, чтобы справиться с голодом.

3 марта: в этот день верующие воздерживаются от пищи, позволяя себе лишь воду и хлеб. Искренние молитвы помогают продержаться и отвлечься, а забота о родных людях сближает семьи.

4 марта: в среду едят сырую пищу без растительного масла. В этот день меню состоит в основном из овощей и фруктов, к которым добавляют питательные орехи.

5 марта: в четверг вновь употребляют в пищу только хлеб и воду. Перед приемами пищи возносят молитвы Господу и Высшим Силам, чтобы справиться с соблазнами и выдержать строгость поста.

6 марта: в четверг верующие вкушают сырую пищу и не употребляют растительного масла. Овощные салаты помогают восполнить нехватку микроэлементов, которые так важны в начале весны. Витамины есть и во фруктах, поэтому разнообразить меню можно виноградом, яблоками, грушами и бананами.

7, 8 марта: в выходные верующие могут готовить пищу с растительным маслом. В эти дни готовят каши и постные супы, в которые можно добавлять нут, чечевицу, бобы. Приготовить можно и постный плов, используя булгур и стручковую зеленую фасоль.

READ В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах | Teneta NEWS

Вторая неделя поста

9 марта: яблоки, груши, апельсины и иные фрукты можно есть без ограничений, как и овощи в сыром виде. К рациону питания добавляют орехи, которые быстро насыщают и восполняют запасы энергии. Горячую пищу не едят.

10 марта: во вторник масло использовать нельзя, однако пищу можно есть горячей. В этот день меню можно разнообразить тушеными овощами с добавлением грибов. Вкусным дополнением станет каша, запеченная в тыкве.

11 марта: сухоядение. В этот день пищу не подвергают термической обработке. Есть можно не только сырые фрукты, но и сушеные, а также вяленые. В этот день можно приготовить микс из овощей и фруктов, создавая новые вкусы.

12 марта: в четверг готовят постную еду без добавления масла. Разнообразить рацион можно запеченными овощами с добавлением зелени. Теплый салат можно украсить кунжутными семечками, чтобы придать ему изысканный вкус.

13 марта: в пятницу вновь постятся, употребляя сырую пищу. В этот день не едят приготовленной пищи, ограничиваясь фруктами и овощами. Пить компоты и соки можно без ограничений.

14 марта: в этот день верующие могут вновь употреблять горячую пищу, но не добавляя в нее масло. Разрешены любые постные продукты, из которых можно приготовить вкусную и сытную еду.

15 марта: в этот день в пищу можно добавлять растительное масло, причем не только подсолнечное. Салаты заправляют оливковым маслом, чтобы придать им изысканный вкус. На стол также подают консервы домашнего приготовления.

Третья неделя поста

16 марта: в понедельник верующие употребляют только не обработанную термически пищу, ограничиваясь постными продуктами и не добавляя масла. Не стоит забывать о том, что строгий пост соблюдают только физически здоровые люди. Церковь не запрещает разнообразить меню необходимыми для поддержания здоровья продуктами.

17 марта: исключить в этот день стоит масло. Теплая пища не запрещена, а значит, можно смело приступать к готовке. Отличным обедом будет каша, приготовленная с добавлением фруктов и цукатов, русские щи и настой трав.

18 марта: в среду вновь разрешена только пища без термической обработки. Разнообразить питание помогут фруктово-ягодные коктейли и смузи с добавлением овощей и специй.

19 марта: в четверг разрешена горячая пища. Постные супы и салаты восполнят недостаток витаминов, а зарядиться бодростью можно благодаря употреблению орехов и сухофруктов.

20 марта: в день сухоядения не употребляют масло и не едят горячей пищи. Рацион вновь можно разнообразить коктейлем, смешав любимые фрукты и овощи в блендере. Приправить такой перекус можно тертыми орехами.

21, 22 марта: оба дня разрешается добавлять в пищу масло, в том числе льняное, которое содержит большое количество полезных микроэлементов. В качестве согревающего напитка можно приготовить травяной настой с добавлением имбиря. Острая нотка добавит вкуса, а напиток защитит от простуды.

READ 13 фактов, которые стоит знать о Google DeepMind

Четвертая неделя поста

23 марта: в понедельник снова верующие едят сырую пищу. В меню включают больше свежих фруктов и овощей. В современном мире не составит труда попробовать экзотические фрукты и побаловать семью новыми вкусами.

24 марта: во вторник разрешается горячая еда, и каша с утра будет отличным выбором. Добавив в нее по вкусу фрукты или ягоды, можно угодить каждому члену семьи. На обед можно приготовить суп с добавлением нута или чечевицы.

25 марта: в этот день употребляют сырую пищу: фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи. В меню могут присутствовать и приготовленные продукты, если это требуется для поддержания здоровья.

26 марта: четверг — время приема горячей пищи. Блюдом дня может стать постный борщ с добавлением фасоли. Бобы заменят мясо, придадут блюду особый вкус и восполнят недостаток белка.

27 марта: сырая пища без добавления масла. Витаминные смузи с добавлением орехов станут отличным перекусом для тех, кто хочет каждый день питаться разнообразно. Добавить можно и ягоды, в том числе разморозить приготовленные ранее запасы со своего участка или приобрести в магазине готовые смеси.

28 марта: в субботний день разрешена горячая пища с маслом. Обилие круп и приправ позволят приготовить изысканные блюда с добавлением шампиньонов, вешенок или шиитаке. Постная солянка может стать блюдом дня.

29 марта: в воскресный день верующим позволяется красное вино. В дань традициям его разбавляют водой. Порадовать домочадцев можно рисом с овощами и витаминными салатами из фруктов и овощей.

Пятая неделя поста

30 марта: по понедельникам соблюдают сухоядение, употребляя в пищу в основном хлеб и воду. Однако большинство верующих все же придерживается более щадящего меню, используя свежие фрукты и овощи.

31 марта: последний день марта — время горячей пищи. Можно также выпить немного красного вина для причастия. Приготовление вкусных постных блюд сегодня разрешено с маслом.

1 апреля: в первый день апреля строгий пост соблюдают те, кто может позволить себе есть только хлеб и воду. Остальные ограничиваются отказом от приема горячей пищи, готовя салаты и подавая на стол не обработанные термически овощи.

2 апреля: сегодня верующие готовят пищу, не добавляя в нее масло. Рассыпчатая каша, запеченная в горшке с добавлением любимых фруктов, будет прекрасным украшением стола.

3 апреля: пятый день пятой недели поста — вновь сухоядение. Верующим дозволяется есть цельнозерновой постный хлеб, который также полезен для здоровья.

4, 5 апреля: в выходные дни пищу готовят с растительным маслом. В это время можно попробовать новые рецепты, например, приготовить лобио из красной фасоли и сварить гороховый суп.

Шестая неделя поста

6 апреля: понедельник начинается с сухоядения. В этот день верующие едят лишь фрукты и овощи, добавляя в рацион орехи. Салат из свежих овощей отлично дополнят кедровые орешки, придавая ему особенный вкус.

READ «Убийца авианосцев»: «Циркон» испытали с корабля

7 апреля: для сытного ужина можно запечь карпа с гречневой кашей и овощами, а на обед подать рыбный суп или пасту с креветками и мидиями. Разнообразить меню можно бутербродами с пастой из авокадо.

8 апреля: день сухоядения. Пищу не готовят, оставляя в рационе только фрукты и овощи, а также цельнозерновые энергетические батончики. Их можно сделать заранее самостоятельно, чтобы на протяжении всего поста под рукой был сытный и полезный перекус.

9 апреля: в этот день пищу готовят без добавления масла. И вновь главой темой меню может стать каша, дополнить которую можно большим количеством фруктов или овощей по вкусу. Детям можно смело подавать варенье собственного приготовления или мед.

10 апреля: день сухоядения. В меню не должно быть приготовленной теплой еды.

11, 12 апреля: оба дня верующие могут использовать масло, а также лакомиться рыбой, морепродуктами и икрой. В эти дни рыбные блюда займут главное место на столе. Приготовить можно красную рыбу, запекая ее с лимоном и специями под фольгой.

Седьмая неделя поста

13, 15 апреля: оба дня в меню присутствуют только сырые овощи и фрукты, орехи, постный хлеб. Допускаются соки, компоты, травяные настои.

14, 16 апреля: в эти дни пищу едят горячей, не добавляя в нее масло. Приготовить можно что угодно: рынок постных продуктов разнообразен и богат, поэтому каждый день можно готовить различные блюда, дополняя их оставшимися с зимы закрутками.

17 апреля: в этот день от пищи отказываются, однако тем, кто по состоянию здоровья не может соблюсти столь строгий пост, церковь разрешает питаться привычно, но скромно.

18 апреля: в последний день поста готовят теплую пищу, не добавляя в нее масло. Не стоит забывать о благодарственных молитвах Господу.

19 апреля: окончание поста, снятие всех ограничений. Верующие празднуют Светлую Пасху. Церковь напоминает, что в этот день нельзя вкушать много пищи, иначе организм, привыкший к воздержанию, может ответить болезнью.

Как питаться после окончания Великого поста в 2020 году?

В первую очередь нужно соблюдать осторожность в период пасхального разговения. Не стоит налегать на яйца и мясные продукты. Это является большой нагрузкой для организма и может привести к возникновению или обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следует постепенно увеличивать в рационе долю пищи животного происхождения. В первые дни рекомендуют добавить молочные продукты, рыбу, яйца, и в последнюю очередь мясо. Не стоит налегать на жирную, копченую и пряную пищу. Отдавать предпочтение следует блюдам, приготовленным путем варки, тушения или на пару. В период разговения также не следует в большом количестве употреблять алкогольные напитки. От крепкого спиртного лучше отказаться, отдав предпочтение вину. Соблюдение этих правил уменьшит стресс для организма.