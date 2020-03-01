Какой сегодня праздник: 2 марта 2020 года отмечается церковный праздник День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

Сегодня, 2 марта 2020, также празднуют День театрального кассира и другие события.

Какой сегодня праздник 2 марта 2020: церковный праздник День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

Народный праздник День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы отмечается 2 марта 2020 года (по старому стилю – 17 февраля). В православном календаре это дата памяти святого мученика Феодора Тирона и праведной Мариамны.

Феодор Тирон из города Амасии Понтийской области служил в мармаритском полку под начальством Вринка. При правлении императора Максимиана (286-305 гг.) язычники преследовали христиан, но Феодор открыто исповедовал веру в Иисуса Христа. Вринк советовал ему отречься от своей религии и принести жертву бжжрхча идолам. За несколько дней, данных святому на размышления, сгорел языческий храм. Феодора обвинили в поджоге и бросили в темницу. В заточении великомученик все время посвящал молитвам. Там ему явился Христос, чтобы поддержать и утешить. Через время Феодора привели к местному правителю, который предложил ему отказаться от своих мировоззрений. Мученик безбоязненно подтвердил, что является приверженцем христианской веры. За это его приговорили к смертной казни через сожжение.

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Праведная Мариамна жила вместе с братом Филиппом, апостолом от 12-ти. Во время посещения ими Малой Азии к ним присоединился апостол Варфоломей. С тех пор Мариамна, дав обет безбрачия, посвятила себя проповедованию Евангелия наравне с апостолами, разделила с ними тяготы и скорби несения Слова Божия.

Благодаря им в Иераполе Фигийском почти все горожане отказались от идолопоклонства. Правитель города выразил недовольство этим и приказал арестовать Мариамну и апостолов. Филиппа приговорили к смерти на кресте. Вскоре гнев Божий настиг мэра и местных жрецов, и их поглотила земля. Мариамну и Варфоломея после этих событий освободили. Святая оплакала брата и ушла в Ликаонию, где проповедовала Евангелие до самой смерти.

Если день туманный, то май будет холодным.

Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.

Нельзя смотреть в ночное небо. Если увидеть падающую звезду в этот день, то можно сильно заболеть.

День театрального кассира

День театрального кассира отмечается в России ежегодно в первый понедельник марта. В 2020 году дату справляют 2 марта.

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Впервые праздник прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. Инициатором действа выступил Государственный драматический театр «Приют комедианта». Сотрудники учреждения предложили отмечать профессиональный праздник в честь кассиров. Идея получила широкую популярность и поддержку среди руководства других заведений.

День рождения компакт-диска

На протяжении многих веков человечество стремилось воспроизвести звуки, чтобы навсегда запечатлеть их в истории. Всевозможные табакерки, шкатулки помогли решить эту проблему. Но воспроизведение человеческого голоса оставалось загадкой. Эту задачу смог разрешить Т. Эдисон, который изобрел фонограф. Этот прибор стал праотцом компакт-диска. Качество звука было низкое, и со временем его сменил граммофон, затем патефон, магнитофон. Записи прослушивали на пластинках, кассетах. Компьютерные технологии не стояли на одном месте. Постоянное их развитие привело к созданию компакт-дисков, на которых стало возможным прослушивать музыку и песни, хранить и считывать информацию.

С 1979 по 1982 год работа компаний Sony, Philips и Polygram привела к созданию компакт-диска. 2 марта 1983 года его продемонстрировали жителям Великобритании. С тех пор ежегодно 2 марта празднуется День рождения компакт-диска.

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В настоящее время компакт-диски используются реже, и традиции празднования этого дня уходят в небытие.

Кто празднует именины 2 марта 2020?

Федор, Роман, Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий

Что произошло 2 марта 2020 в России и мире?

Наполеон Бонапарт 1796 год – командир французской армии

Русский народный Хор Пятницкого 1911 год – Выступление группы

Иосиф Сталин 1930 год – Публикая статьи «Головокружение от успехов»

Компакт диск 1983 год – Выпущен первый компактный диск

Молдовская Республика 1992 год – Начало конфликта в Приднестровье

Кто родился 2 марта 2020 из знаменитостей?