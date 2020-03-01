Россия и Украина обсудили новый обмен удерживаемых по формуле «всех на всех»

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретился в Минске с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили новый обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех», сообщила украинская сторона в Facebоok.

Известно, что на встрече помимо Козака и Ермака присутствовали украинская и российская делегации.

Во врем переговоров Ермак заявил о намерении провести следующий обмен уже в марте 2020 года.

Кроме того, участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров по полному выполнению договоренностей, которые были достигнуты но нормандском саммите в Париже в конце 2019 года.

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