Пьяный трудовик из Татарстана попросил прощения за разразившийся в школе скандал

Учитель труда из общеобразовательной школы №7 в Азнакаево Радик Гарипов, прославившийся после скандала с появлением на уроке в состоянии опьянения, попросил прощения у учеников, их родителей и коллег. Сюжет о нем появился на YouTube-канале «Татарстанда».

По словам мужчины, он несколько месяцев страдает от высокого давления, в связи с чем иногда принимает спиртное. Накануне инцидента дома он также выпил, а на утро отправился на работу. После трех проведенных уроков педагог снова почувствовал недомогание и решил исправить ситуацию алкоголем. Учитель добавил, что таблетки перестали ему помогать. «Вот не рассчитал. Приступ уже подкатил. Я в адекватном состоянии был, но понимал, что уже „уплываю“. Когда я падал, я, скорее всего, потерял сознание, не из-за выпитого, а из-за гипертонии», — рассказал Гарипов со слезами на глазах.

По мнению педагога, видео случившегося в сеть выложили не дети, а взрослые. Гарипов добавил, что не следит за развитием событий и сменил смартфон на кнопочный телефон, так как боится, что на фоне стресса у него разовьются дополнительные болезни.

«Хочу извиниться перед детьми, коллегами, родителями, что так получилось. Вы меня простите, если сможете. Также огромное спасибо коллегам и ученикам. Хочу им пожелать учиться. И просьбы была (у нас идет капремонт в школе): пожалуйста, берегите имущество. Вам там учиться, может, еще и детям вашим учиться придется. Если после окончания школы ученик добивается чего-то, значит, мы не зря с ними это делали. Не столь важно, чтобы начальниками стать сразу, как некоторые стремятся, — оставайтесь людьми. И чтобы работали там, где душа лежит. Потому что если ты не любишь эту профессию, ты не сможешь там работать», — резюмировал трудовик.

Напомним, Гарипов пришел пьяным на урок 13 февраля и упал на пол с парты. Один из учеников снял это на видео, затем кадры разлетелись в интернете. Учитель был уволен, однако за него заступились коллеги и дети и попросили вернуть в учебное учреждение.