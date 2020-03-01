ОНИ уже СРЕДИ НАС — генномодифицированные люди стали реальностью

Химера – так называют существо, которое состоит из клеток двух генетически разных организмов. Веками их считали выдумкой, мифом, больным воображением древних народов, но сейчас гибрид человека и животного стал реальностью.

Вот лишь несколько примеров из новейшего времени. В 1997 году американский учёный Чарльз ВакАнси вырастил на спине крысы человеческое ухо. Когда орган достиг нужных размеров, его успешно пересадили пациенту. А Генетики из Калифорнии уже два года используют свиней в качестве доноров.Сейчас при помощи генной инженерии они создают такую ситуацию, когда в организме свиньи вырастают органы человека. Например, печень или почки. В 2003-м году китаянка Хуичжен Шен соединила клетки человека с яйцеклеткой кролика. В 2004-м исследователи в больнице Майо Клиник в Миннесоте получили свиней, в которых текла человеческая кровь.

В прошлом году китайские генетики провели один из самых скандальных экспериментов в истории. Создали химеру человека и обезьяны. Невероятно, но опыт оказался успешным. ДНК человека прижилась в эмбрионе примата, но появиться на свет человеко-обезьяне не дали.

Группа исследователей намеренно прервала процесс его развития. Дело в том, что существует ещё много, вопросов каким образом такой эмбрион будет развиваться, на сколько проявят себя человеческие клетки с ДНК человека, не проникнут ли они в мозг, и не вызовут ли появление человеческого сознания у такого гибридного организма.

Несмотря на опасность генных экспериментов, есть люди, готовые испытать самые сумасшедшие идеи на себе. Австралийский художник Стелл Арк трансплантировал себе третье ухо. Слуховой орган мужчина вживил себе в руку. А это — Элизабет Перриш — её называют первой в мире генно-модифицированной женщиной.

В 2016 году 45-летняя женщина прошла курс генной терапии против старения. Терапия предполагала устранение двух основных эффектов от процесса старения: укорачивание теломер и потеря мышечной массы.

Теломеры — это участки хромосом, которые отвечают за количество делений клетки до ее уничтожения. Хотя длина теломер у каждого человека индивидуальна, рождается человек с длиной теломер 15–20 тысяч пар нуклеотидов, а умирает с длиной 5–7 тысяч. Длина их постепенно уменьшается за счет процесса, называемого пределом Хейфлика, — это количество делений клеток, примерно равное 50. После этого в клетках начинается процесс старения.

В 2015 году перед началом терапии у Элизабет взяли кровь на анализ: длина теломер лейкоцитов составила 6,71 тыс. пар нуклеотидов. В 2016 году после окончания терапии кровь снова взяли на анализ: длина теломер лейкоцитов увеличилась до 7,33 тыс. пар. Теоретически, это означает, что лейкоциты крови «помолодели» примерно на 10 лет. Процедуру Пэрриш проходила в Колумбии, поскольку в США такие эксперименты запрещены.Результаты исследования были подтверждены двумя организациями — бельгийской некоммерческой организацией HEALES (HEalthy Life Extension Company) и британским Исследовательским фондом биогеронтологии (Biogerontology Research Foundation).

Однако эти результаты пока не подвергались экспертным оценкам. И больше похожи на пробный шар, запущенный в массовое сознание. Официально в большинстве стран сегодня генные эксперименты на человеческих эмбрионах под запретом или строго ограничены регламентом.

В 2019 году китайского учёного Хэ Цзянькуя приговорили к тюремному сроку за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Он вставил им ген устойчивости к ВИЧ инфекции без предварительных клинических испытаний.

За незаконные генные опыты над людьми учёный заплатил штраф 3 миллиона юаней, а это более 27 миллионов рублей. Но главное то, что власти Китая подтвердили рождение первых в мире генно-модифицированных людей.

Что именно делал этот Хэ Цзянькуй?

Он и его коллеги выбирали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными. Затем они изменили ДНК эмбрионов, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения с использованием нового метода редактирования генов криспр-кас-девять (CRISPR-Cas9). Их целью было создать у детей иммунитет к вирусу ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов один единственный ген, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникать в клетку.

Согласно материалам уголовного дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененной ДНК. По соображениям конфиденциальности суд был закрыт, и судьба этих детей сейчас неизвестна.

И это примеры, прозвучавшие в СМИ. А какие эксперименты проводят в секретных лабораториях, принадлежащих военным или мегакорпорациям типа Байер, простым смертным знать не дано.