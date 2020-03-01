Что не так со Скоростью Света? ГЛАВНАЯ ЛОЖЬ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Скорость света постоянна. Это считается доказанным фактом. Но так ли это на самом деле? В этом крамольном выпуске мы досконально разберёмся в непростом научном вопросе. Поехали.

Главным экспериментальным доказательством теории относительности Эйнштейна считаются всемирно известные опыты Майкельсона-Морли по измерению эфирного ветра.В своих экспериментах учёные изучали поведение света. Тогда в ходу был эфир, как среда для распространения света. Также было известно, что Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Отсюда родилось предположение, что если измерять скорость света по ходу Земли и против её хода, то можно обнаружить некоторую разницу.

Исходное предположение заключалось в том, что эфир абсолютно неподвижен относительно Солнца. Т.е. скорость света в одну сторону будет составлять плюс 30, а в другую — минус 30км/сек.

В результате получили разницу скоростей, менее теоретически рассчитанной. Но эта разница была, о нуле речи не шло. То есть учёные получили разницу скоростей 7.5 км/с и впоследствии этот результат был проигнорирован. Исторические попытки измерять скорость эфира относительно Земли выполнялись чуть ли не со времен наполеоновских войн и принадлежат Араго, Физо, Ангстрему, Френелю. Физо в 1859 году и Ангстрем в 1865 году заявили о положительном результате поисков эфирного ветра.

На рубеже 19 и 20 веков эстафета перешла к тройке ученых: Майкельсону, Морли и Миллеру. Вот фотография, сделанная на конференции 1927 года в обсерватории Маунт Вилсон.

Майкельсон, Морли и Миллер работали в одном и том же университете США, а Миллер был профессором с 50-летним стажем, близким другом профессора Морли и сподвижником Майкельсона в его работе. Он использовал исходную установку Майкельсона, модифицировав ее — заменял материал плиты и удлинил световой путь.

По результатам опыта Миллера скорость эфирного ветра составила 10 километров в секунду с вероятной ошибкой ± 0,5 километров в секунду. Кроме того, результаты длительных замеров показывали суточные и годовые изменения.

Космические направления Миллера впоследствии были подтверждены самим же Майкельсоном, и в разговоре с Эйнштейном Майкельсон назвал теорию относительности «чудовищем», порожденным его ранними неудачными экспериментами.Давайте остановимся на этих фактах подробнее. Миллером была проделана гигантская измерительная работа: только в 1925 году общее число оборотов интерферометра составило 4400, а число отдельных отсчетов превысило 100 000.

Миллер работал непрерывно с 1887 по 1927 год, то есть потратил на измерение скорости «эфирного ветра» около 40 лет — практически всю свою активную творческую жизнь, уделяя особое внимание чистоте эксперимента. А критики этих результатов не утруждали себя работой.

Например, Рой Кеннеди, потратил на всю работу, включая конструирование, изготовление прибора, его отладку, измерения, обработку результатов и их публикацию всего… 1,5 года. При этом большинство критикующих эфир опытов до сих пор проводятся в бункерах, подвалах, в криогенной или ферромагнитной броне — то есть в условиях максимального экранирования эфира.

После публикации работ Миллера в обсерватории Маунт Вилсон была проведена конференция, посвященная измерениям скорости «эфирного ветра». На этой конференции присутствовали Лоренц, Майкельсон и многие другие ведущие физики того времени. Участники конференции признали результаты Миллера заслуживающими внимания; труды конференции были опубликованы.

Но мало кто знает, что после этой конференции Майкельсон вновь вернулся к экспериментам по обнаружению «эфирного ветра»; эту работу он провел совместно с Писом и Пирсоном. По результатам этих экспериментов, выполненных в 1929 году, скорость «эфирного ветра» равна примерно 6 км/с. В соответствующей публикации авторы работы отметили, что скорость «эфирного ветра» составляет примерно 1/50 скорости перемещения Земли в Галактике, равной 300 км/с.

Это важное замечание. Оно говорит о том, что первоначально Майкельсон пытался измерять орбитальную скорость Земли, совершенно упустив из виду, что Земля вместе с Солнцем движется вокруг центра Галактики с гораздо большей скоростью; не учитывалось и то, что сама Галактика движется в пространстве относительно других галактик.

Естественно, если учитывать все эти движения, то относительные изменения орбитальной составляющей окажутся незначительными. При этом все положительные результаты получались только на значительной высоте, а именно в обсерватории Маунт Вилсон, на высоте 1860 метров над уровнем моря.

Но если так называемый «мировой эфир» частично обладает свойствами реального газа, из-за чего Дмитрий Иванович Менделеев и помещал его в своей периодической системе левее водорода, то эти результаты выглядят совершенно естественными.