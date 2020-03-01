Суд отказал спикеру алтайского райсовета миллионной компенсации жалобу почетного гражданина СМИ

Чемальский районный суд вынес решение по иску председателя Чемальского райсовета Людмилы Ящемской. Она требовала опровержения «порочащих» ее и ее товарища Юрия Корнеева сведений о ее конфликте с туристами, которые были изложены в открытом письме почетного гражданина района Владимира Бедарева, а также компенсации морального вреда. Однако Ящемская получила отказ, сообщают «Новости Горного Алтая».

Как уточняет источник, 11 сентября прошлого года НГА опубликовали открытое письмо почетного гражданина Владимира Бедарева к депутатам Чемальского районного совета с призывом снять полномочия с председателя Людмилы Ящемской и ее заместителя Юрия Корнеева. Претензии к Корнееву касались известного скандала с потасовкой в ресторане с его участием, а поводом для жалобы на Ящемскую был публичный конфликт с гостями региона. В соцсетях летом 2019 года распространили видеоролик, на котором было запечатлено, как спикер райсовета, используя нецензурную брань, выгоняла омских туристов с территории базы отдыха у села Чепош.

Впоследствии по данному факту отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Алтай проведел доследственные проверки в отношении самой Ящемской и ее дочери Валентины Панфиловой, работающей старшим следователем межрайонного следственного отдела, которая вместе с матерью принимала активное участие в конфликте и прогоняла туристов с базы отдыха. По результатам проверок состава уголовного преступления в действиях Ящемской и Панфиловой не усмотрели, однако по результатам служебной проверки был установлен факт совершения Панфиловой дисциплинарного проступка в виде нарушения Кодекса этики работников Следственного комитета России.

Кроме того, материалы в отношении Людмилы Ящемской были направлены в прокуратуру Чемальского района. Надзорное ведомство установило факт совершения спикером райсовета административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). В то же время в возбуждении дела в отношении Ящемской было отказано по причине того, что на момент принятия решения истек срок давности привлечения к ответственности.

Все эти обстоятельства изложил в своем открытом письме к депутатам Владимир Бедарев, а также призвал их отстранить председателя совета и ее заместителя от руководящих должностей. По мнению автора письма, поведение Ящемской «подрывает доверие населения к институту представительных органов власти, к депутатам всех уровней вообще, к власти, буквально растаптывая веру в то, что в депутаты идут достойные люди, поставившие себе целью помочь своим избирателям в решении насущных проблем, а не желающие обеспечить помощь в своих корыстных и других личных интересах».

Через некоторое время после публикации Людмила Ящемская подала в суд иск, в котором указала, что публикация Бедарева, в том числе о фактах проведения в отношении нее проверок, причинила ей «моральный вред, выразившийся в нравственных и физических страданиях». Ответчиками по делу были автор письма и учредитель НГА Дмитрий Кобзев. «Я глубоко переживаю по поводу распространения обо мне указанной недостоверной информации, испытываю унижение, страх за свою репутацию… Мне приходится вновь завоевывать свою утраченную репутацию положительного человека и должностного лица. Порочащие меня сведения стали достоянием всего населения Чемальского района и Республики Алтай в целом», — отметила заявительница. Свои моральные страдания Ящемская оценила в 1 млн рублей, который и попросила суд взыскать с ответчиков.

В судебном заседании ответчики представили доказательства достоверности сведений, обнародованных в открытом письме. Материалы дела насчитывают четыре тома: в них содержатся официальные ответы правоохранительных органов о проверках, которые проводились в отношении председателя районного совета; выводы лингвистической экспертизы о порочащем характере сведений, обнародованных ответчиками; различные справки и выписки, имеющие отношения к обсуждаемым событиям. В результате суд отказал истцу в удовлетворении требований в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, на видео женщина, похожая на спикера Совета депутатов Чемальского района Республики Алтай и теперь уже бывшего члена «Единой России» Людмилу Ящемскую, выгоняет со своей базы туристов, оскорбляя их, угрожая и апеллируя к своей высокой должности. Сама депутат тогда заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, и предположила, что ролик был подделан. Однако коллеги по партии этих доводов слушать не пожелали. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала сместить ее с должности спикера Совета депутатов Чемальского района. Вопрос должны были рассмотреть на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии в Республике Алтай, но Ящемская сама написала заявление о выходе из партии, и оно было удовлетворено. Федеральная комиссия ЕР по этике даже пыталась добиться лишения ее полномочий в райсовете, но безуспешно.