Журналист Поддубный о ситуации в Сирии после эскалации конфликта

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. Наибольшее число турецких военных в настоящее время находится в районе города Саракиб, расположенного в сирийской провинции Идлиб, сообщил военный журналист Евгений Поддубный в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Самая тяжелая обстановка, в районе Саракиба. Это крупный транспортный узел, пересечения трассы М4 Латакия – Алеппо и м5, Дамаск – Алеппо. Здесь идут самые ожесточенные бои, здесь же – место наибольшей активности турецких вооруженных сил. И здесь же у Анкары самые большие потери», – сказал он.

Журналист отметил, что турецкие военные действовали в боевых порядках террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, при этом они не ставили в известность Российский центр примерения сторон. Именно по этой причине сирийские военные нанесли по ним удар, рассчитывая поразить террористов, а не турецких солдат.

При этом, отметил Поддубный, армия САР «еще может удивить», когда «Анкара уже использовала практически все козыри». Он напомнил, что только за последние два дня Сирия сбила несколько турецких беспилотников, а боевики воспринимают их обломки за сирийские БПЛА.

«Не смущает их (боевиков, – ред.) даже обозначение ВВС Турции на крыле. И это только «первые ласточки». Если дроны начнут падать массово, а так скорее всего случится, это мягко говоря, выбъет невоевавшую армию и террористов из зоны комфорта», – заключил журналист.

Ситуация в Идлибе обострилась из-за того, что 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По сведениям российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате инцидента погибли 36 турецких военных, свыше 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

* Запрещенная в России террористическая организация

Ранее радио Sputnik сообщило, что сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам около города Хама.