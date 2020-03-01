Турция стремится закрепиться в Идлибе, Россия – помочь Сирии избавиться от турецких оккупантов — NovostiNK — Новости Армении



1 марта 2020, 19:57 — NovostiNK Турция стремится закрепиться в Идлибе, Россия – помочь Сирии избавиться от турецких оккупантов. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

“Анкара стремится сохранить контроль над Идлибом и прилегающими территориями и расположить там собственные войска в довесок к действующими под ее эгидой террористическими группировками. Россия оказывает содействие законным властям Сирии, полным решимости освободить страну от фактических оккупантов: турецких войск и спонсируемых турками террористов”, — считает эксперт.

Таким образом, сегодняшние цели Москвы и Анкары полностью противоположны. Что является причиной весьма существенной напряженности в отношениях двух стран. При этом,Сафрастян не исключает возможности роста существующей напряженности в дальнейшем.

Эксперт, при этом, напомнил, что Россия и Турция смогли найти определенные возможности и пришли к согласию в Сирии в 2015 году после уничтожения турками российского военного самолета. Привести к общему знаменателю тактические интересы Москвы и Анкары, по его оценкам, тогда частично удалось посредством Астанинского процесса при деятельном участии Ирана.

“Однако, последние события и импульсы в Идлибе демонстрируют, что астанинские договоренности уже не действуют. В частности, не действует договоренность, достигнутая Россией и Турцией в 2018 году в Идлибе. И сегодня обе стороны лишь обвиняют друг друга в нарушении этого соглашения. Такова сегодняшняя ситуация”, — подытожил академик.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK