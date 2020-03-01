Как при разводе делится квартира, купленная на материнский капитал?

Но если при покупке был использован материнский капитал, раздел квартиры произвести не так просто, поскольку в этом случае обязательно участие в нем детей. О тонкостях данной процедуры рассказывает данная статья.
Особенности оформления семейной квартиры
Закон предусматривает оформление жилплощади, при покупке которой был использован маткапитал, в общую собственность родителей и детей (при этом право собственности получают все дети, а не только ребенок, чье рождение стало основанием для получения маткапитала). Каждый получает свою долю. Сложность заключается в том, что в законе отсутствует указание на форму выделения доли. Согласно некоторым судебным решения детям выделялась доля от суммы маткапитала, другие указывали на выделение доли в общей жилплощади.
Данный вопрос был разрешен Верховным судом, после рассмотрения ряда обращений граждан, утративших свою собственность на основании принятых нижестоящими судами решений. В соответствии с решением ВС, доли в жилплощади, в покупку которой были вложены средства маткапитала, получают все собственники (в том числе дети). Такая позиция обеспечивает защиту прав детей и поэтому ей отдан приоритет.
Как поделить квартиру?
Супруги могут разделить жилплощадь двумя способами: заключить соглашение или обратиться в судебные органы. Оба варианта соответствуют закону, однако в случае добровольного раздела супруги могут существенно сэкономить как денежные средства, так и время. Однако из-за того, что развод редко проходит мирно, этот способ чаще всего не используется.
Соглашение
Если супругам удалось прийти к компромиссу, и они без участия третьих лиц договорились, кому достанется имущество, нажитое в браке, в том числе жилплощадь, она не обязательно будет разделена в равных долях. Муж и жена самостоятельно решают, каким образом будет разделено жилье и каков будет размер долей.
Супруги должны действовать по следующему алгоритму:
В соглашении обязательно указание стоимости разделяемой собственности.
При заверении соглашения необходимо представление следующих документов:
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Когда речь идет о маткапитале, потребуется представление документов, подтверждающих, что средства были использованы в соответствии с целевым назначением.
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Госпошлина составит 0,5% от суммы, указанной в соглашении (ст. 333.24 НК РФ).
Кроме того, потребуется оплата услуг работника нотариата в соответствии с прейскурантом и уплата госпошлины в Росреестр за перерегистрацию прав собственности в размере 2 тысяч рублей.
Через суд
Этот способ применяется, если супругам не удается достичь договоренности в вопросах, связанных с разделом жилья. По общему правилу, жилплощадь делится на равные доли, но если для покупки использовался маткапитал, делится только часть жилья, находящаяся в собственности родителей, поскольку доли, принадлежащие детям, разделу не подлежат.
Раздел осуществляется в следующем порядке:
Исковое заявление
Составление документа осуществляется в соответствии с правилами, содержащимися в ст. 131 ГПК РФ. В нем должны обязательно указываться данные о:
Документы
При направлении иска в суд, необходимо приложение к нему следующей документации:
Участники могут представлять в судебный орган и другую документацию, которая, по их мнению, имеет значение для дела и подтверждает их правоту. К заявлению прикладываются копии, а оригиналы документов представляются в судебное заседание для ознакомления.
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При подаче заявления взимается госпошлина, размер которой зависит от цены иска. Минимальная сумма составляет 400 руб., максимальная – 60 тыс. руб. (ст.333.19 НК РФ).
Варианты раздела
При разделе жилья можно выбрать один из нижеописанных способов:
1. Компенсация
Квартира переходит в собственность одного из супругов, а второму выплачивается денежная компенсация, равная стоимости его доли, либо он получает в собственность иное имущество в виде дачи, машины, дорогостоящей техники и т.п.
2. Реализация
Данный способ предусматривает продажу квартиры и передачу каждому члену семьи денежных средств в размере стоимости его доли. Однако при выборе данного варианта необходимо получить одобрение органа опеки, который проверяет соблюдение прав несовершеннолетних собственников.
3. Выделение в натуре
Данный способ практически нереализуем, поскольку для того, чтобы разделить одну квартиру фактически на две, необходимо наличие у обоих помещений отдельных входов, санузлов, кухонь и т.п. Чаще всего такой раздел невозможен.
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Такой вариант может быть использован в тех случаях, когда жилье состоит из двух квартир, которые были в течение семейной жизни объединены в одну.
Раздел жилья, купленного в ипотеку с использованием материнского капитала
Невзирая на то, что при разделе ипотечного жилья оно делится на равноценные части, переходящие родителям и детям, в реальности плательщиками по кредиту остаются родители. При разделе жилья на каждого собственника ложится обязанность по погашению своей части долга. Поэтому желательно заранее, до начала раздела, обсудить эту ситуацию с сотрудниками банковской организации, иначе с ее стороны может быть заявлено требование о досрочной выплате кредита.
Заключение
Разумеется, наилучшим вариантом в данной ситуации будет достижение супругами договоренности относительно раздела жилья, поскольку это позволит сэкономить и время, и деньги.
Однако если это невозможно, остается только обращение в судебные органы. Такие процессы являются достаточно сложными, и разобраться во всех нюансах, не имея юридических знаний, непросто, поэтому специалисты рекомендуют прибегать к помощи опытных юристов. При этом надо учитывать, что каждый случай является индивидуальным, и без ознакомления со всеми обстоятельствами сложно дать однозначный ответ на вопрос, каким образом будет произведен размен.
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