Когда и как правильно просить прощения в Прощенное воскресенье 1 марта 2020 года

Прощенное воскресенье в 2020 году состоится 1 марта. В этот день нужно попросить прощения за все грубые необдуманные слова, плохие поступки и высказывания у своих родственников, друзей, коллег и просто знакомых. Прощенное воскресенье — это день очищения души от тягости обид и сожалений. Просить прощения нужно не только у кого-то, но и прощать самому и только в этом случае сердце вновь наполнится светом и гармонией.

История Прощенного воскресенья

История происхождения Прощенного воскресенья имеет древние корни. Издавна всегда перед Пасхой монахи со всего мира съезжались в Египет, чтобы почтить память Иисуса Христа. В Египте они находились в течение месяца и 10 дней, именно столько же, как и сам Спаситель перед распятием.

Не все монахи возвращались домой. Некоторые погибали в пустыне от жажды, некоторых убивали животные. Монахи, понимая, что могут не вернутся из Египта, перед путешествием просили прощения у своих близких, прощали их сами и прощались навсегда. Со временем эта традиция переросла в церковный обычай.

В Прощальное воскресенье в храмам проходит специальная литургия, во время которой читается отрывок из Евангелие от Матфея, в котором говорится, что если простить грехи людям, то Господь простит их и вам. Само же прощение — это важный элемент христианского мировоззрения. Прощенное воскресенье — это первый шаг к началу Великого поста. Традиция данного дня помогает очиститься от тяжести мыслей и груза на сердце.

Известно еще одно название Прощенного воскресенье и это Адамов день, поскольку вспоминается в праздник и история изгнания первых людей из рая за непослушание. Это и есть намек на грехи, которые так часто совершают люди.

Как и у кого правильно просить прощения 1 марта 2020 года

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Просить прощения в Прощенное воскресенье можно на протяжении всего дня. В первую очередь, нужно извиниться перед родителями и детьми, затем перед другими родственниками, друзьями и коллегами.

Просить прощения нужно лично, но церковь допускает и вариант через телефонный звонок. Если тяжело произнести слова извинения, то можно отправить письмо, в котором искренне раскаяться за содеянное. В Прощенное воскресенье главное не только извиниться перед тем, кого обидели, но и простить самому.

Перед тем, как просить прощения, нужно сформулировать мысль и донести ее до человека, рассказать за что просите прощения и что признаете свою вину. Можно же просто извиниться за все сразу. Часто люди говорят: «Прости меня, прошу тебя». В ответ нужно сказать: «Бог простит и я прощаю». Делать это нужно искренне и без лукавства, иначе обида не уйдет и дальше будет терзать душу.

Прощенное воскресенье также хорошо для того, чтобы простить человеку все долги, если он находится в данный момент в тяжелом финансовом положении.

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