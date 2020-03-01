25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020 за неспортивное поведение. Попав в большой завал за 65 км до финиша, Джанни Москон схватил и отбросил велосипед другого гонщика, ударив при этом одного из упавших велогонщиков, который пытался подняться из канавы.

Это было заснято видеокамерой, и судьи гонки сразу же дисквалифицировали Джанни Москона. Когда итальянский гонщик узнал, что не может больше продолжать гонку, он сорвал свои гоночные номера и разорвал их.

Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk — sporza (@sporza) March 1, 2020

#KBK20 — Moscon reaction to DSQ pic.twitter.com/ygM4us8xnz — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 1, 2020

Для Джанни Москона это не первое наказание за неспортивное поведение. В 2017 году он был наказан командой Sky во время Тура Романдии, когда оскорбил гонщика команды FDJ Кевина Реза (Kevin Reza). Затем в этом же 2017 году Москон был дисквалифицирован во время чемпионата мира за то, что держался за техничку после падения.

В 2018 году Москон был снят с Тур де Франс и получил 5-недельную дисквалификацию за то, что ударил французского гонщика Эли Жесбера (Elie Gesbert) на 15-м этапе.

После гонки спортивный директор команды Ineos Габриэль Раш (Gabriel Rasch) в интервью Cyclingnews сказал, что полностью согласен с решением судейского жюри: «Мне хотели показать видеозапись на большом экране, чтобы я смог всё рассмотреть. В машине только маленькие телевизоры и мобильные телефоны, где нельзя полностью разглядеть, что произошло. Я согласен с решением (судей), такое не должно происходить».

На вопрос, будет ли команда Ineos оспаривать решение судей, Раш ответил: «Нет. То, что случилось в гонке — неприемлемо».