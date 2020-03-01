«Аптечная» блогерша сообщила последнюю волю мужа, погибшего на вечеринке в бассейне

Валентин Диденко не раз говорил, что хотел бы быть кремированным.

Блогер Екатерина Диденко сообщила в сторис о последней воле ее мужа Валентина, который скончался после вечеринки в банном комплексе. Он с друзьями бросил сухой лед в бассейн, из-за начавшейся химической реакции трое погибли.

Екатерина рассказала, что ее супруг хотел быть кремированным, поэтому его тело предадут огню, а прах развеют.

«Он мне постоянно говорил, что не хочет похороны в гробу» – заявила блогерша. Она также отметила, что каждый год Валентин припоминал эту тему, шутил на тему смерти и похорон.

«В конце каждой такой шуточки, он повторял: запомнил, я не хочу лежать в гробу», – сказала Диденко.

Блогерша сообщила, что с ней работают психологи, и она уже не плачет постоянно как день назад.

Трагедия разыгралась на дне рождения Екатерины Диденко, которая ведет блог о лекарствах, рассказывая, как правильно выбирать медикаменты в аптеке. Женщина называла себя «аптечным Ревизорро».

Компания из 18 человек гуляла в банном комплексе «Девятый вал». Для пущего эффекта муж Екатерины решил накидать в бассейн сухого льда.

В итоге воду заволокло дымом, в который начали прыгать купающиеся. От начавшейся химической реакции пострадали шесть человек, а трое скончались.

Напомним, как начинался праздник в сауне:

После случившейся трагедии Екатерина Диденко продолжала записывать сторис, в которых плакала и рассказывала, как тяжело переживает утрату. Из-за этого она подверглась травле в комментариях. Вскоре возможность комментирования в аккаунте @didenko.katerina была отключена.

Возмутилась поведением блогерши и известная певица Юлия Савичева. Она заявила, что в погоне за хайпом блогеры не выпускают телефон из рук даже в самые страшные моменты.