Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом «Известиям» рассказали в Минстрое страны.

На снижение стоимости услуг могут рассчитывать жители российских регионов, в которых платежи за ЖКХ вносятся небольшими частями в течение года, а не по общедомовым счетчикам.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — добавили в министерстве.

Ранее в Госдуме предложили запретить отключать воду должникам.

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