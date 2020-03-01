Путин ввел звание «Город трудовой доблести»

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Организацию «Россия — страна возможностей» учредили по указу президента в 2018…

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания «Город трудовой доблести».

Политик внес соответствующий проект федерального закона в Государственную Думу еще 14 декабря 2019 года. Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Совфедом 26 февраля.

Согласно документу, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что звание будет присваиваться городам в том случае, если предприятия, которые существовали во времена ВОВ на территории города, получали государственные награды и (или) им вручались переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны. Учитывается также и то, вручали ли работникам предприятий награды. Звание будет присваиваться при условии документального подтверждения фактов трудового героизма жителей города в годы ВОВ.

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