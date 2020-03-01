Манный торт-десерт без выпечки

По
mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsМанный торт понравится даже тем, кто терпеть не может эту молочную кашу. Главное — не сообщать, из чего приготовлен воистину гениальный десерт.

  • 250 г сливочного масла
  • 1 л молока
  • 200 г сахара
  • 3 желтка
  • 200 г манной крупы
  • 900 г консервированных персиков
  • 20 г желатина
  • 150 г песочного печенья
  • 1 ч. л. какао

Свари молочную манную кашу, постоянно ее помешивая. Оставь ее остывать.

Взбей размягченное масло с сахаром, затем добавь по одному яичные желтки и продолжай взбивать.

Добавь к яичной смеси по 1 столовой ложке остывшую манную кашу. Помешивая, соедини компоненты до получения массы однородной консистенции. В конце раздели полученную смесь на две части и добавь в одну из них какао.

На дно разъемной формы для выпечки помести песочное печенье. Затем выложи второй слой из кофейного пудинга и третий слой из белого. Помести десерт в холодильник.

Слей жидкость из банки с персиками. В сироп добавь желатин и дай ему несколько минут, чтобы он набух. Затем нагрей смесь на водяной бане до полного растворения желатина.

Измельчи персики с помощью блендера до состояния кашицы. Добавь в персиковое пюре желатиновую смесь.

Достань торт из холодильника и залей верх фруктово-желейной массой. Затем помести десерт обратно в холодильник. Дождись полного застывания желе.

Приятного  аппетита!

Манный торт-десерт без выпечки