Манный торт-десерт без выпечки

Share Tweet Share Share Email CommentsМанный торт понравится даже тем, кто терпеть не может эту молочную кашу. Главное — не сообщать, из чего приготовлен воистину гениальный десерт.
- 250 г сливочного масла
- 1 л молока
- 200 г сахара
- 3 желтка
- 200 г манной крупы
- 900 г консервированных персиков
- 20 г желатина
- 150 г песочного печенья
- 1 ч. л. какао
Свари молочную манную кашу, постоянно ее помешивая. Оставь ее остывать.
Взбей размягченное масло с сахаром, затем добавь по одному яичные желтки и продолжай взбивать.
Добавь к яичной смеси по 1 столовой ложке остывшую манную кашу. Помешивая, соедини компоненты до получения массы однородной консистенции. В конце раздели полученную смесь на две части и добавь в одну из них какао.
На дно разъемной формы для выпечки помести песочное печенье. Затем выложи второй слой из кофейного пудинга и третий слой из белого. Помести десерт в холодильник.
Слей жидкость из банки с персиками. В сироп добавь желатин и дай ему несколько минут, чтобы он набух. Затем нагрей смесь на водяной бане до полного растворения желатина.
Измельчи персики с помощью блендера до состояния кашицы. Добавь в персиковое пюре желатиновую смесь.
Достань торт из холодильника и залей верх фруктово-желейной массой. Затем помести десерт обратно в холодильник. Дождись полного застывания желе.
Приятного аппетита!