Манный торт-десерт без выпечки

Share Tweet Share Share Email CommentsМанный торт понравится даже тем, кто терпеть не может эту молочную кашу. Главное — не сообщать, из чего приготовлен воистину гениальный десерт.

250 г сливочного масла

1 л молока

200 г сахара

3 желтка

200 г манной крупы

900 г консервированных персиков

20 г желатина

150 г песочного печенья

1 ч. л. какао

Свари молочную манную кашу, постоянно ее помешивая. Оставь ее остывать.

Взбей размягченное масло с сахаром, затем добавь по одному яичные желтки и продолжай взбивать.

Добавь к яичной смеси по 1 столовой ложке остывшую манную кашу. Помешивая, соедини компоненты до получения массы однородной консистенции. В конце раздели полученную смесь на две части и добавь в одну из них какао.

На дно разъемной формы для выпечки помести песочное печенье. Затем выложи второй слой из кофейного пудинга и третий слой из белого. Помести десерт в холодильник.

Слей жидкость из банки с персиками. В сироп добавь желатин и дай ему несколько минут, чтобы он набух. Затем нагрей смесь на водяной бане до полного растворения желатина.

Измельчи персики с помощью блендера до состояния кашицы. Добавь в персиковое пюре желатиновую смесь.

Достань торт из холодильника и залей верх фруктово-желейной массой. Затем помести десерт обратно в холодильник. Дождись полного застывания желе.

Приятного аппетита!