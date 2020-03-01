Накрутка репостов в Тик Ток быстро и дешево

Популярность вашего аккаунта зависит от многих критерии. К основным из них относятся количество подписчиков и просмотр опубликованных записей. Самостоятельно раскрутить новый аккаунт можно, но это довольно долгий и сложный процесс. Придется приложить огромное количество сил и времени. К счастью сегодня существует множество способов упростить задачу.

Способы продвижения

• Лайки, комменты и подписки. Вы можете поставить лайк другому известному пользователю, но лучше прокомментировать его запись или оформить подписку. Взамен то же самое может сделать кто-то из его аудитории. Для лучшего результата поищите в ленте рекомендованные ролики, где количество лайков превысило 30000 тысяч. Загляните в профиль пользователя, подпишитесь на него, откройте его фанов и оформите подписку на первые 15000 тысяч человек. Таким образом можно получить людей не так давно оформивших подписку на этого блогера. Помните, что на один день дается определенное количество подписок.

• Специальные сервисы. Быстрая накрутка репостов в Тик Ток здесь https://smoservice.media/fast/tiktok/tiktok-shares/. Это один из лучших сервисов, который поможет быстро и качественно раскрутить ваш контент, накрутить репосты, лайки, просмотры и подписчиков в Тик ток за доступную цену. Таким образом ваше видео чаще будет попадать в рекомендованные, что поможет привлечь новых людей. Сервис также работает с Гусейном Гасановым.

• Хештеги. Перед публикацией укажите в теме хештег с его помощью пользователи будут легче находить ваш ролик.

• Качественный контент. В приложении есть лента рекомендации. С ее помощью можно увидеть, как новичков, так и уже давно зарегистрированных пользователей. Если ваши видеоролики будут быстро продвигаться с помощью лайкой, репостов, комментарии, то лента начнет отображать их чаще. Это позволит посмотреть контент большему числу людей, которые могут оформить на вас подписку.

Как работает накрутка в Тик Токе?

Каждый активный подписчик на платформе это репосты, лайки и комментарии, которые ведут к росту популярности. Когда на вас подпишется большое количество людей, то можно рассчитывать на интерес, рекламодателей который превращается в реальные деньги. Поэтому нет ничего страшного, что в раскрутку своего канала вы вложите деньги, которые могут довольно быстро окупиться.