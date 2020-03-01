«Алкоголь разрушил его мозг»: Макс Барских рассказал о насилии со стороны отца

Певец рассказал Рамине Эсхакзай о взаимоотношениях с родителями.

Украинский певец Макс Барских в откровенной беседе с Раминой Эсхакзай рассказал о тяжелом детстве. 29-летний артист признался, что его отец Николай Бортник страдал от алкогольной зависимости. Мужчина периодически избивал жену с сыном, но мама Макса Барских не решалась подавать на развод.

«Когда анализирую детство, думаю, как я умудрился стать нормальным человеком после всего того, что происходило. Но я абсолютно не виню ни отца, ни мать. Когда человек несчастлив, он делает глупые поступки. К тому же под влиянием алкоголя. <…> Алкоголь очень сильно разрушил его мозг. Это было заметно даже в речи. Он не мог членораздельно говорить» — поделился Макс на YouTube-канале «Ходят слухи».

Как рассказал исполнитель хита «Туманы», у него никогда не было близких отношений с отцом. Впервые, спустя 16 лет, Барских увидел родителя на съемках клипа «Февраль» режиссера Алана Бадоева.

«Мы стояли с ним лицом к лицу, и я не помню, когда в последний раз испытывал настолько сильный эмоциональный дискомфорт. Каждый раз, когда Алан говорил «стоп» я просто отходил далеко от павильона, и у меня лились слезы. Я не мог это остановить. Понимал, что нет обид, но, видимо, были детские травмы», — вспомнил Макс.

Певцу так и не удалось наладить отношения с папой. Николай Бортник умер в 2018 году.