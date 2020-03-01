Турция вводит безвизовый режим для граждан пяти европейских стран

Ранее Аксой заявил, что Турция вводит со 2 марта безвизовый режим для граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши и Великобритании, сообщает РИА Новости.

«Чтобы сохранить единство в нашем визовом режиме по отношению к членам ЕС и странам Шенгенской зоны, Турция решила ввести со 2 марта безвизовый режим для граждан Хорватии, Ирландии, Мальты, Португалии и Норвегии для их туристических поездок сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода», — говорится в заявлении Аксоя, опубликованного на сайте МИД страны.

По его словам, этот шаг направлен на стимулирование туризма, а также на дальнейшее развитие двусторонних отношений с этими странами.