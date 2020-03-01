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Kaleb J. Sarten/U.S. Navy

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/845/12983845/5795275-pic905-895x505-71331.jpg" alt="Средиземное море: авианосец США идет навстречу флоту России" /></p> <p>

Атомный авианосец «Эйзенхауэр» ВМС США вошел в Средиземное море вместе с ударной группой из нескольких ракетных крейсеров и эсминцев. АУГ направляется в берегам Сирии, после чего повернет в Суэцкий канал и через него – к Персидскому заливу. Ранее с востока в Средиземное море вошли российские корабли.

Через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower («Эйзенхауэр»). Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижение авиации в регионе.

Авианосец сопровождают военный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon, ракетные крейсеры «Сан-Джасинто» и «Велья Галф» и эсминцы: «Тракстан», «Джеймс Уильямс» и «Стаут».

Техасский телеканал Kxan, связанный с сетью NBC, сообщил о 48 истребителях на борту «Эйзенхауэра». Кроме того, к АУГ примкнула атомная подводная лодка (название не сообщается – «Газета.Ru») с крылатыми ракетами Tomahawk на борту.

Какое-то время АУГ будет находиться в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии, после чего должна будет проследовать в район Персидского залива. Путь авианосца и его эскорта пролегает через Суэцкий канал и Красное море. Задача АУГ – сменить авианосец USS Harry S. Truman («Гарри Труман»).

Одновременно с этим через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море вошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Они, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», должны присоединиться к действующему в Средиземноморье соединению ВМФ России. Кроме того, в регион направился большой десантный корабль Черноморского флота «Орск».

Российские корабли идут в регион на фоне эскалации военного конфликта в сирийском Идлибе. Там в конце февраля Сирийская Арабская армия (САА) Башара Асада и турецкие войска нанесли взаимные авиаудары. Анкара сообщила о гибели 33 турецких солдат. Министерство обороны России в свою очередь заявило, что погибшие турки были в рядах боевиков, начавших масштабную атаку на сирийцев. На заседании парламентской фракции правящей партии 26 февраля Эрдоган заявил, что Анкара не собирается идти на уступки по Идлибу и намерена продолжать наращивание своего военного присутствия в сирийской провинции. США турок поддержали — в Госдепе выразили серьезную обеспокоенность «в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии».

Авианосные ударные группы – один из главных стратегических козырей США. В апреле прошлого года бывший теперь американский посол в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы, которые находятся в Средиземном море, помогут указать РФ на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».

«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 тысяч тонн международной дипломатии», — отметили в сообщении на сайте 6 флота ВМС США. Там уточнили, что с 23 апреля в данной акватории находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс Стеннис».

По словам Хантсмана, дипломатические связи и диалог в совокупности с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, демонстрирует России, что, «если она действительно хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами, ей следует прекратить вести свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».

Экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов в ответ на эскападу Хантсмана заявил, что американские авианосцы в Средиземном море не заставят Россию каким-либо образом изменить внешнеполитическую повестку.

«Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием», — пояснил Попов. Он признал, что любой авианосец представляет собой очень большую, серьезную мощь, но у российского флота, по его словам, есть все необходимое, чтобы его контролировать.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго ранее заявлял, что ударная

авианосная группа представляет серьезную силу, которая гарантирует выполнение поставленных перед ней задач.

«В эпоху конкуренции великих держав, особенно в морской сфере, одна авианосная группа предоставляет огромную оперативную гибкость и маневренность. Две ударные авианосные группы, действующие вместе (при одновременном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами по НАТО) обеспечивают беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии», — цитирует Фогго издание министерства обороны США Stars and Stripes.

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