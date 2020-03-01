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Президент РФ Владимир Путин во время беседы с родственниками погибших воинов 6-й парашютно-десантной…

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с родственниками погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, 1 марта 2020 года

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/983/12983983/TASS_38815159-pic905-895x505-78321.jpg" alt="«Мы решаем»: Путин выслушал семьи павших десантников" /></p> <p>

Владимир Путин возложил цветы к памятнику псковским десантникам, погибшим в бою в Аргунском ущелье. Сейчас в Пскове проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу российских военных в бою с террористами, состоявшегося 20 лет назад. Президент России пообщался с родственниками погибших.

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье. Российский лидер прибыл в Псков к 20-летней годовщине трагических событий, передает ТАСС.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам. Он также посетил часовню Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ, в состав которой входила шестая рота, и присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне воинам.

Кроме того, Путин встретился с родственниками погибших 20 лет назад в Аргунском бою. На встрече главе государства вручили памятную медаль, сделанную Фондом памяти шестой роты.

Президент рассказал о помощи семьям погибших военнослужащих. По его словам, есть ряд вопросов, требующих решения – в основном, по поводу уровня наград и последующими действиями.

«Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в разных регионах доплаты семьям погибших начисляются по-разному, и этот вопрос тоже будет решен. «С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет – мы решаем», – заявил российский лидер.

«Огромное спасибо», – сказала Путину женщина, бывшая на встрече. В ответ президент поблагодарил собравшихся людей «за ваших ребят». В ответ на предложение другой женщины наградить президента «за заботу о них и всей стране», Путин сказал, что его награда – доверие россиян, и этого «более, чем достаточно».

Наконец, Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников с боевиками. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при реализации проекта нужно сделать лица десантников более узнаваемыми – для родных. Авторы проекта рассказали, что планируется сделать диораму интерактивной – чтобы у посетителей была возможность брать в руки «гильзы и землю».

Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года возле аула Улус-Керт Шатойского района Чечни. Столкновение началось спустя всего лишь несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек на протяжении более чем суток отражали атаку превосходящих сил чеченских боевиков из банды Басаева.

Со стороны чеченцев в бою приняли участие до 2,5 тыс. боевиков и арабских наемников, пытавшихся прорваться на высоту. После упорного сопротивления и обороны позиций в живых остались лишь шесть десантников из всей 6-й роты. Четверо из выживших получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента России 21 десантнику 6-й роты было присвоено звание Героя России посмертно, 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них получили ордена посмертно). Единственный выживший, кто получил звание Героя России, — старший сержант Александр Супонинский.

Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 500 человек.

Участников боя со стороны боевиков ловят и сажают в тюрьмы до сих пор. «В ходе расследования 11 декабря [2018 года] во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих] был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов», — заявила представитель СКР Светлана Петренко.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следствие ходатайствовало об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Его роль в бою у высоты 776 в Чечне и конкретные совершенные боевиком действия устанавливаются.

В апреле 2019 года Казбулатов был признан виновным. Шатойский районный суд Чечни приговорил боевика к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 46-летний боевик уже отбывал срок в колонии по другому обвинению — за Дагестанский рейд в составе банды Шамиля Басаева. Террорист провел в колонии 12 лет и вышел на свободу в 2013 году.

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