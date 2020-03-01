В Кремле сообщили о встреча Путина и Эрдогана в Москве 5 или 6 марта

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет простой, но они стремятся к урегулированию в Идлибе.

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал Песков.

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