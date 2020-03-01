В сибирском озере нашли остатки Тунгусского метеорита

Сперва стоит напомнить, что некоторое тело пронеслось над Сибирью в 1908 году. Объект заметили над рекой Тунгусски, именно там он взорвался и стал причиной массового падения деревьев. До настоящего времени имеются загадки, которые остаются нерешенными. Так, к примеру, за столько лет ученым так и не удалось отыскать метеорит.

Долгое время все думали, что тело упало в озеро Чеко, так как оно чересчур округлое и имеет странную форму дна (коническую). К тому же, ещё в 1929 году озера не было на картах.

Внимание ученых из России и Италии переключилось на старое озеро Заповедное, которое существует уже 2 000 лет. Как оказалось, на дне водоема и вправду имеется кое-что интересное. Один из слоев дна имеет более светлый окрас, плюс, он обладает существенными отличиями от других отложений. По мнению экспертов, именно в этом слое можно обнаружить метеоритные частицы.

Слой находится на глубине шестнадцать сантиметров. В озере все отложения не смешиваются, а формируют отдельные слои. В светлом пласте, как выяснилось, повышенное содержание титана, рубидия, иттрия и некоторых других элементов. Кажется, учёные наконец-то вышли на след истины.