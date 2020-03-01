Пролетающая звезда может выбросить Землю за пределы Солнечной системы

Если такой сюжет действительно реализуется, Земля будет странствовать бесконечно долго по космическому пространству. Всё живое вымрет за считанные минуты, зарождение новых форм жизни будет невозможным.

Проблема заключается в гравитационном ударе, который может создать звезда. Эксперты именуют подобное «проблемой трёх тел». Когда в процессе принимают участие три тела, сценарии развития более непредсказуемы, нежели если было бы два объекта. Даже малейшее отклонение может стать причиной серьезных отклонений за невероятно малое время.

Исследования показали, что звезде нужно пройти под прямым углом с достаточной массой в пределах орбиты Юпитера, чтобы сбить Землю. В ином случае влияние будет незначительным, всё останется на своих местах, заявил Саттер.

Обсуждаемая астрофизиком тема страшная, радует, что шансы её реализации крайне малы.