В Национальном парке Йеллоустоун перекрывают дороги для посетителей: что происходит

Пресс-служба Йеллоустоуна, в частности пресс-секретарь Линда Вересс, отметила, что некоторое время дороги для туристов будут перекрыты. Связано это с необходимостью их очистки от скопившегося за зиму снега, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Дороги будут перекрываться определенными сегментами. Некоторые участки уже недоступны, сотрудники на них работают со специальной техникой. С 15 марта планируется полное закрытие дорог для автомобилей. Возобновление движения произойдет не раньше 17 апреля, если всё пойдет по плану. Отмечается, что велосипедисты раньше автомобилистов смогут въезжать на территорию парка, однако точной даты не имеется. Всё зависит от работы сотрудников и степени, до которой расчистят дороги. Велосипедистов предупредили, что им после открытия дорожек следует быть особенно внимательными, так как техника продолжит свою работу. Таким образом, Национальный парк принялись подготавливать к новому сезону.