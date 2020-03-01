Каменские депутаты пожаловались антимонопольщикам новогодние чудеса чиновников контрактами

Депутат Каменского райсобрания Иван Панченко направил жалобу в УФАС России по Алтайскому краю с претензиями в адрес чиновников муниципалитета. По его мнению, они разбили на несколько мелких частей контракт на новогоднее оформление Камня-на-Оби, чтобы избежать конкурсных процедур. При этом в самой администрации не отвечают на запросы народных избранников о заключенных контрактах.

Еще 30 января депутат Каменского райсобрания Андрей Бобров направил письменное обращение на имя и.о. главы района Евгении Гордиенко с просьбой предоставить копии договоров на строительство снежного городка в Камне-на-Оби, а также на поставку и установку новогодней елки, которые были заключены в 2019 году. В открытом доступе документов нет, поскольку публичный аукцион не проводился. Чиновники в ответ только сообщили, что оба контракта обошлись городскому бюджету в 400 тысяч рублей, а исполняла их местная индивидуальная предпринимательница Белоруссова Е. В. Копии документов чиновники передать отказались, сославшись на то, что они содержат сведения, составляющие «коммерческую тайну и персональные данные» (копия ответа, как и копия обращения, есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). Ознакомиться с документами депутату в итоге все же удалось, однако их содержание вызвало у него вопросы.

В частности, выяснилось, что создание «зимней сказки» в Камне-на-Оби разделили на два контракта, и стоимость каждого из которых была меньше 300 тысяч рублей, что позволило заключить договор с упомянутой предпринимательницой без конкурсных процедур. В частности, установка новогодней елки, изготовление снежных скульптур, постройка ледяной горки, монтаж и демонтаж гирлянды стоили 275 тысяч рублей, а устройство большой снежной горки, установка деревянных растяжек, изготовление металлических конструкций для снежных башен, демонтаж, погрузка и вывоз всех элементов снежного городка стоили 125 тысяч рублей. Депутат уверен, что эти контракты были заключены для достижения единого результата – строительства снежного городка, но были целенаправленно разделены, чтобы избежать проведения конкурсной процедуры. Эти доводы депутат Иван Панченко изложил в своем обращении в краевое УФАС (копия есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). Он просит антимонопольщиков проверить спорные договоры.

В то же время Панченко подозревает, что с использованием некой схемы в начале 2020 года были заключены муниципальные контракты с ООО «ДСУ» на зимнее содержание улично-дорожной сети. Он также пытался получить копии договоров, но получил отказ от районного комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре. В администрации лишь ответили, что стоимость контрактов составила 3,2 млн рублей. При этом народный избранник уверен, что копии документов ему должны были предоставить в соответствии с законодательством, и действия чиновников он расценивает как административное нарушение. Он уже обратился в Каменскую межрайонную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту (копия обращения есть в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Напомним, что администрация и депутаты в Каменском районе уже около полугода находятся в состоянии конфронтации. В конце октября прошлого года по итогам опросного голосования среди районных депутатов Евгения Гордиенко должна была лишиться полномочий и.о. главы района. Мундепы возложили их на занимавшего тогда пост замглавы Каменского района Алексея Жихаренко. Изначально сама Гордиенко признала правомерным решение депутатов и, казалось, приняла принудительную отставку. Однако через некоторое время она начала бороться за свое кресло, полученное при деятельном участии политического блока правительства Алтайского края. Гордиенко обратилась в Каменский городской суд, который восстановил ее в статусе и в то же время отклонил встречный иск депутатов райсобрания, которые требовали признать незаконными действия чиновницы по исполнению полномочий руководителя. Народные избранники оказались не согласны с таким решением и попытались обжаловать его в алтайском краевом суде, но тщетно.