Сирия сообщила о двух сбитых самолетах над Идлибом

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. Сирийское госагентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолета правительственной армии в небе над Идлибом, передает РИА Новости.

По данным официального Дамаска, пилотам обеих машин удалось успешно катапультироваться.

Утром в воскресенье также стало известно об уничтожении беспилотника турецкой армии над городом Саракеб в провинции Идлиб на северо-западе арабской республики.

При этом ни один самолет ВВС правительственной армии не пострадал в данном регионе, о чем ранее передавали некоторые турецкие СМИ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Сирия закрывает воздушное пространство над Идлибом.