Что введут нового в законодательстве Российской Федерации с 1 марта 2020 года

Граждане Российской Федерации в связи с тем, что Госдума активно занимается законотворчеством, интересуются, что появится нового в законодательстве с 1 марта 2020 года. Известно, что законы, которые введут в первый день весны, будут касаться всевозможных сфер жизни, начиная от ввоза лекарств, адвокатского дела, заканчивая правилами техосмотра ретроавтомобилей. Стоит рассмотреть каждый из новых законов по отдельности, чтобы разобраться, как они будут работать на практике.

Что нового в законодательстве Российской Федерации по автотематике с 1 марта 2020 года

Широкой общественности сообщили, что с 1 марта 2020 года будут изменены правила технического осмотра автомобилей, которые являются старыми. Закон, предложенный Государственной думой Российской Федерации, ввёл новый ГОСТ, согласно которому можно определить является ли устаревший автотранспорт «историческим» или «классическим». Для того, чтобы транспорт был таковым, необходимо пройти специальную экспертизу, которая будет отличаться от стандартной, так как её будут проводить спецы из Федерации автоспорта. Сообщается, что старое средство передвижения не будет иметь паспорт «классического» автомобиля, если оно во время техосмотра наберёт более 100 штрафных баллов.

Сотрудники транспортной полиции с 1 марта 2020 года будут иметь в личной экипировке электрошокеры или искровые разрядники. Сообщается, что закон даст им право применять их в тех ситуациях, если на дороге совершается нападение на кого-либо, или если человек препятствует задержанию. Новый закон предполагает, что применение электрошокеров позволит минимизировать причиняемый вред. Если человек в результате его использования получил травмы, то полицейские обязаны оказать первую помощь. Каждое применение электрошокера будет заноситься в рапорт.

Согласно установленным правилам, сотрудники транспортной полиции должны обязательно предупредить о том, что они намерены применить шокеры или разрядники, кроме тех случаев, когда лишнее промедление может стоить жизни и здоровья сотрудников или окружающих людей. Данный вид экипировки является запрещённым для применения по отношению к инвалидам, беременным женщинам и лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, если они не являются участниками перестрелки.

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Новые законы в различных сферах жизнедеятельности с 1 марта 2020 года

1 марта 2020 года появится новый закон, который получил название «Гонорар успеха». Профессиональные адвокаты смогут получать различный размер вознаграждения в зависимости о того, насколько их помощь была полезна для клиентов. С первого дня весны данный нюанс можно заранее прописать в соглашении. Данная процедура является запрещённой, если речь идёт об административных и уголовных делах, так как это сделало бы адвокатов заинтересованными в победе их клиента, который, возможно, реально совершил преступление. Помимо этого, уменьшат минимальный необходимый стаж адвокатской деятельности для создания бюро или коллегии с 5 до 3 лет.

Ввоз лекарственных средств, которые являются наркотическими или психотропными, станет возможным в исключительных случаях. Сообщается, что с 1 марта 2020 года будут созданы специальные комиссии, которые будут проверять поставки подобных веществ. Ввоз будет совершаться, если тяжелобольным пациентам не подходит ни одно из лекарственных средств, которое является разрешённым на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что данный закон будет действителен до 2023 года, после этого список незарегистрированных лекарств, которые можно ввозить в Россию будет изменяться.

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С 1 марта 2020 года владельцы и продавцы обувных магазинов должны наносить специальную маркировку на личную продукцию. У каждой пары обуви должна быть специальная упаковка, на которой должен находиться товарный ярлык. Россияне понимают, что данный закон заставит продавцов делать дополнительные затраты. В свою очередь для людей, торгующих обувью, будет проще поднять стоимость на продукцию, нежели брать финансовые средства из личного кошелька.

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