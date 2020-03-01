Сирия решила сбивать все самолеты над Идлибом

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе.

Сирия намерена сбивать все самолеты, пролетающие над ее провинцией Идлиб. Такое заявление выпустило командование сирийской армии, сообщает 1 марта агентство SANA.

Руководство Сирии закрывает воздушное пространство над всей северо-западной частью страны для самолетов, а также для любых беспилотных аппаратов. При этом все воздушные цели будут считать вражескими и безжалостно сбивать.

Ранее стало известно, что Турция отправила свои ударные беспилотники для ведения огневой поддержки боевиков, которые наступают на позиции правительственных сирийских войск.

Ситуация в Идлибе накалилась в январе 2020 года, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные ударили по позициям сирийской армии. Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия. Тогда при налете погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и инициировала экстренное совещание Совета НАТО.

В первой половине февраля Сирия и Турция также обменялись ракетными ударами.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил его не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском. Эрдоган не может не беспокоиться – российские фрегаты после обострения конфликта двинулись в Средиземное море. Турция в свою очередь пригрозила закрыть черноморские проливы для военных кораблей.