Генконсульство РФ сообщило об угрозах в турецких соцсетях в адрес загранучреждений России

«В ночь на 28 февраля возле главного входа в Генконсульство прошла продолжавшаяся несколько часов стихийная протестная акция, в которой приняли участие около 30 человек. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и её руководства в связи с сообщениями о гибели накануне вечером на севере Сирии в результате авиаударов турецких военнослужащих. На аккаунтах Генконсульства в соцсетях появились комментарии с осуждением действий России, прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений», — цитирует ТАСС генконсульство РФ в Стамбуле.

В свою очередь Минобороны РФ назвало сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб информационным вбросом. «Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой «Сирийской обсерваторией по правам человека» о якобы нанесении 24 февраля ВКС России ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолёты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполнял», — сообщает ведомство.