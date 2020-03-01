Россиянам дали советы по поддержанию иммунитета

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Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по поддержанию иммунитета. Их ведомство опубликовало на своем сайте в воскресенье, 1 марта, по случаю Всемирного дня иммунитета.

Как отметили в Роспотребнадзоре, о снижении иммунной активности могут свидетельствовать сонливость и бессонница, частые простуды, головные боли и боли в мышцах и суставах, а также появление герпеса на губах и высыпаний на коже. К подобным проблемам зачастую приводит длительный стресс, неправильное питание, вредные привычки, бесконтрольное употребление лекарств и дефицит витаминов.

Для поддержания иммунитета же специалисты порекомендовали регулярно заниматься спортом, спать не менее восьми часов в сутки, придерживаться здорового питания, закаляться и отказаться от употребления алкоголя и курения.

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Ранее в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности отказаться от поездок за границу в ближайшее время. Она также напомнила об основных способах защиты от вирусов — чаще мыть руки, ополаскивать лицо и носовые ходы.