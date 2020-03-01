Французов попросили поменьше целоваться из-за коронавируса

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Брижит МакронФото: Reuters

Французов попросили поменьше целоваться в качестве приветствия, чтобы избежать заражения смертельным китайским коронавирусом, проникшим в Европу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обращение главы Минздрава страны Оливье Верана.

Речь идет о традиционных двукратных или трехкратных приветственных поцелуях в щеку, которые во Франции называются la bise.

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise», — сказал Веран. Ранее он призывал французов избегать рукопожатий при встрече, чтобы не заразиться коронавирусом.

Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в Китае. В февраля 2020-го болезнь перекинулась на Европу, где очагом заболевания стала Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 29 февраля в Европе зафиксировано 1449 случаев заражения коронавирусом в 27 европейских странах, в том числе в России.

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