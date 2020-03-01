В Нью-Йоркских магазинах ввели запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

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В магазинах и других торговых точках американского штата Нью-Йорк с 1 марта запрещено выдавать или продавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты, передает The Chronical-Express.

Губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что в настоящее время полиэтиленовые пакеты заполнили городские улицы и тем более свалки, а также загрязняют водоемы.

Таким образом местные власти намерены защитить природу от данного мусора, решив часть экологических проблем.

Уточняется, что альтернативным вариантом полиэтиленовым пакетам вводят платные бумажные пакеты. При этом, часть вырученных за бумажные пакеты денег пойдет в государственный фонд охраны окружающей среды.

Власти штата надеются, что принятые меры будут также способствовать тому, что жители Нью-Йорка все чаще станут ходить за покупками с многоразовыми сумками.

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