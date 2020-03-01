Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Текущий уровень цен на нефть является приемлемым для России, однако нужно готовиться к разным сценариям в том случае, если период низких цен натянется, рассказал президент Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава государства назвал закономерным тот факт, что под влиянием проблем ведущих мировых экономик и общего падения спроса сырье из-за коронавируса цены на нефть Brent обвалились. В то же время Путин напомнил, что в 2020 году цена отсечения, выше которой нефтегазовые доходы бюджета отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), установлена на уровне 42,4 доллара за баррель нефти Brent.

В целом накопленных Россией резервов, в том числе ФНБ, достаточно для того, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в экономике страны и гарантировать исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении положения в мировой экономике.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу, 28 февраля, опускалась ниже 49 долларов за баррель, показав худший результат за 2,5 года. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле опустились ниже 44 долларов до минимума за 3,5 года. Падение стоимости сырья происходило на фоне обвала ключевых фондовых индексов в США и Европе из-за опасений глобальной пандемии пневмонии, вызванной смертельным китайским коронавирусом. Путин обратил внимание, что последняя неделя февраля стала худшей для мировой экономики с кризиса 2008 года.