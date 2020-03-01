Экс-гендиректор «КазХимНИИ» Вильдан Уваев скончался в возрасте 37 лет

Сегодня простились с бывшим гендиректором АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» Вильданом Уваевым — он скончался накануне в возрасте 37 лет.

По информации «БИЗНЕС Online», внезапная смерть наступила во сне, Уваев в последнее время не болел. Причина смерти устанавливается.

Экс-гендиректора «КазХимНИИ» похоронили сегодня на кладбище в поселке Кендери Высокогорского района в Татарстане. У него остались жена и трое детей.

Уваев был директором института до 2017 года. С 5 мая 2017-го эту должность занимает Дмитрий Краев.

13 января 2020 года Уваев был назначен генеральным директором ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»).

«КазХимНИИ» является головной профильной организацией Военно-промышленного комплекса России в области разработки, изготовления и оценки средств индивидуальной защиты человека от высокотоксичных и сильнодействующих ядовитых химических веществ.

В 2016 году в Казани состоялась конференция «Инновационные пути развития систем жизнеобеспечения в условиях современных вызовов и угроз», в которой выступил Уваев.

В 2016-м «БИЗНЕС Online» включил Уваева в топ-40 татарстанских представителей оборонной промышленности.